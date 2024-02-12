Бастрыкин поручил завести дело после преследования школьниц в Ростове-на-Дону

Мужчина зашел за детьми в подъезд и стал приставать к ним

12 февраля 2024, 17:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как в Ростове-на-Дону мужчина преследовал двух девочек. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Первомайского района обратилась в полицию с заявлением, что неизвестный мужчина преследовал двух девочек. Он зашел за детьми в подъезд и стал приставать к ним – они испугались и закричали, что спугнуло насильника.

Бастрыкин поручил завести уголовное дело и представить ему доклад о ситуации. Сам преступник сейчас разыскивается.