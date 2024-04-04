Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав тяжелобольной девочки с Алтая
Врачи не могут поставить ребенку точный диагноз, сообщили на телевидении
04 апреля 2024, 08:30, ИА Амител
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном нарушении прав ребенка в Алтайском крае, сообщили в Следкоме.
Поводом для требования стал сюжет федерального канала об 11-летней тяжелобольной девочке, которой медики не могут поставить точный диагноз.
"Со слов матери, они не оказывают содействия в госпитализации ребенка и подделали документы о якобы имевшем место отказе от лечения", — рассказали в СК.
В следственном управлении Алтайского края по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах доложат Бастрыкину.
09:50:16 04-04-2024
не надо добиваться от алтайских врачей диагноза, они его поставят, ну чтобы отвязались, но он будет неправильный, сама с этим столкнулась, причем трижды. а родственником искать врачей, хотя бы в новосибирске
10:21:14 04-04-2024
гость (09:50:16 04-04-2024) не надо добиваться от алтайских врачей диагноза, они его пос... ПРАВЫ! СПЛОШНЫЕ КОНОВАЛЫ, а не врачи!
12:36:29 04-04-2024
Алтайский край большой. Если не могут поставить диагноз разве не должны направить в другое учреждение более квалифицированное так скажем? А врачей всех под одну расческу не нужно.