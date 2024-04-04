НОВОСТИПроисшествия

Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав тяжелобольной девочки с Алтая

Врачи не могут поставить ребенку точный диагноз, сообщили на телевидении

04 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном нарушении прав ребенка в Алтайском крае, сообщили в Следкоме.

Поводом для требования стал сюжет федерального канала об 11-летней тяжелобольной девочке, которой медики не могут поставить точный диагноз.

"Со слов матери, они не оказывают содействия в госпитализации ребенка и подделали документы о якобы имевшем место отказе от лечения", — рассказали в СК.

В следственном управлении Алтайского края по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах доложат Бастрыкину.

Алтайский край дети

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

09:50:16 04-04-2024

не надо добиваться от алтайских врачей диагноза, они его поставят, ну чтобы отвязались, но он будет неправильный, сама с этим столкнулась, причем трижды. а родственником искать врачей, хотя бы в новосибирске

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:14 04-04-2024

гость (09:50:16 04-04-2024) не надо добиваться от алтайских врачей диагноза, они его пос... ПРАВЫ! СПЛОШНЫЕ КОНОВАЛЫ, а не врачи!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:29 04-04-2024

Алтайский край большой. Если не могут поставить диагноз разве не должны направить в другое учреждение более квалифицированное так скажем? А врачей всех под одну расческу не нужно.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров