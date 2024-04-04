Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав тяжелобольной девочки с Алтая

Врачи не могут поставить ребенку точный диагноз, сообщили на телевидении

04 апреля 2024, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о возможном нарушении прав ребенка в Алтайском крае, сообщили в Следкоме.

Поводом для требования стал сюжет федерального канала об 11-летней тяжелобольной девочке, которой медики не могут поставить точный диагноз.

"Со слов матери, они не оказывают содействия в госпитализации ребенка и подделали документы о якобы имевшем место отказе от лечения", — рассказали в СК.

В следственном управлении Алтайского края по этому факту уже проводят проверку. Об установленных в ее ходе обстоятельствах доложат Бастрыкину.