Бастрыкин потребовал доклад по делу о пропавшем на Алтае мужчине

Местонахождение рыбака неизвестно с июня

24 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения мужчины в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Следкома.

В июне в ведомство обратилась женщина с просьбой установить местонахождение ее 57-летнего супруга, без вести пропавшего в лесу Усть-Пристанского района.

Тогда мужчина с друзьями поехал на рыбалку и увяз в болоте. Он пошел со знакомым за помощью, но после этого его никто не видел. Друзья же впоследствии самостоятельно отбуксировали автомобиль и уехали, забрав документы и телефон пропавшего. В краевом управлении Следкома возбудили и расследуют уголовное дело.