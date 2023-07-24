Бастрыкин потребовал доклад по делу о пропавшем на Алтае мужчине
Местонахождение рыбака неизвестно с июня
24 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения мужчины в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра Следкома.
В июне в ведомство обратилась женщина с просьбой установить местонахождение ее 57-летнего супруга, без вести пропавшего в лесу Усть-Пристанского района.
Тогда мужчина с друзьями поехал на рыбалку и увяз в болоте. Он пошел со знакомым за помощью, но после этого его никто не видел. Друзья же впоследствии самостоятельно отбуксировали автомобиль и уехали, забрав документы и телефон пропавшего. В краевом управлении Следкома возбудили и расследуют уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в надзорном органе.
08:37:53 24-07-2023
А без требований наш местный начальничек его не информирует? Так заменить надо.
09:57:07 24-07-2023
А почему именно ИМ заинтересовался Бастрыкин?
10:50:36 24-07-2023
Тогда мужчина с друзьями поехал на рыбалку и увяз в болоте. Он пошел со знакомым за помощью, но после этого его никто не видел. ---- кто писал сам-то хоть понял, что написал.
10:53:50 24-07-2023
Гость (10:50:36 24-07-2023) кто писал сам-то хоть понял, что написал. а что непонятного?. машина застряла в болоте. мужик с корешем пошли за трактором. после - этого мужика никто не видел. видать кореш его и порешил...
11:33:24 24-07-2023
Гость (10:53:50 24-07-2023) а что непонятного?. машина застряла в болоте. мужик с кореше... Ну и где в статье это все написано? По тексту мужик увяз в болоте и пошел со знакомым, это как увяз и пошел? Я читаю текст там про машину не слова.