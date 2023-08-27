Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании двух девочек на плоту на Алтае

Дети в тяжелом состоянии находятся в больнице

27 августа 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: прокуратура и СК Алтайского края

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмировании двух девочек на озере в Алтайском крае. Об этом сообщили в телеграм-канале информационного центра федерального ведомства.

Там отметили, что ранее в августе на озере у села Старобелокуриха мужчина врезался на гидроцикле в деревянный пирс. В результате произошедшего его дочери 17 и 12 лет, находившиеся на прикрепленном к гидроциклу надувном плоту, получили травмы. В крайне тяжелом их госпитализировали. Сообщалось также, что девочки впали в кому.

В связи с эти СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.