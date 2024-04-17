Бастрыкин потребовал доклад после жалобы сироты с Алтая, которому не дают жилье
Молодой человек ждет квартиру с 2019 года
17 апреля 2024, 07:45, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации сироты из Алтайского края, который не может получить положенное по закону жилье.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Поступило обращение о необеспечении 27-летнего сироты из Алтайского края положенным по закону жильем. Молодой человек длительное время состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на соответствующее решение суда, вынесенное в 2019 году, до настоящего времени его права не реализованы", – говорится в сообщении.
Алтайское управление СК уже расследует уголовное дело, по которому сирота проходит потерпевшим. О результатах расследования доложат Бастрыкину.
07:54:52 17-04-2024
Загоняли старого уже. Сам всё запустил. Теперь лично расхлёбывает. Плох тот руководитель, который не может организовать работу коллектива.