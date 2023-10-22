Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре

С 15 по 17 октября в городе произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами

22 октября 2023, 10:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 15 по 17 октября в Самаре произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние. В СК подчеркнули, что в соцсетях появилась информация о том, что группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила малолетнего. Следователи возбудили уголовное депо по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

20 октября сообщалось, что полиция задержала семерых участников конфликтов. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.