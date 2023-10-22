Бастрыкин потребовал отчет по делу о нападениях мигрантов на детей в Самаре
С 15 по 17 октября в городе произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами
22 октября 2023, 10:58, ИА Амител
Доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов в Самаре потребовал подготовить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что с 15 по 17 октября в Самаре произошел ряд конфликтов между местными жителями и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние. В СК подчеркнули, что в соцсетях появилась информация о том, что группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила малолетнего. Следователи возбудили уголовное депо по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
20 октября сообщалось, что полиция задержала семерых участников конфликтов. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
11:59:15 22-10-2023
Как бы не сглазить, но в Алтайский край приезжают мирные мигранты. В основном ведут себя культурно, трудятся, через некоторое время после прибытия вполне вписываются в местный социум. Возможно, это заслуга региональных диаспор, которые имеют авторитет. Или просто: плохие люди к нам не едут!
12:26:32 22-10-2023
Гость (11:59:15 22-10-2023) Как бы не сглазить, но в Алтайский край приезжают мирные миг... А может их пока мало?
13:28:18 22-10-2023
Гость (11:59:15 22-10-2023) Как бы не сглазить, но в Алтайский край приезжают мирные миг... Сюда приезжают наименее борзые. Экономика слабая, климат плохой. Все "вкусные" территории осваивают более активные, конкурентоспособные в своей среде мигранты. Как следствие, там они начинают проявлять себя.
17:21:10 22-10-2023
Гость (11:59:15 22-10-2023) Как бы не сглазить, но в Алтайский край приезжают мирные миг... они не едут к нам в таком количестве, т.к. денег и работы тут особо нет. А вот в других регионах они уже реально проблема
13:48:40 22-10-2023
Проблему с мигрантами надо решать уже серьёзно(даже радикально)- на государственном уровне. Депортировать всех (вместе с семьями), кто хоть как-то из них замечен в русофобии. НЕ давать образовываться их диаспорам (анклавам), т.к. они защищают всеми способами своих (дебоширов, хулиганов, грабителей, нарушителей общ.порядка). Ещё и наши власти провели неудачную реформу МВД (при президенстве Д.А.М.), существенно сократив рядовой состав. На такую Огромную страну сейчас не хватает постовых(!) для обеспечения порядка (в т.ч. на улицах). Об этом недавно сообщал глава МВД - о 100тысячной нехватке личного состава. Поэтому, мигранты так свободно на улицах нападают, хулиганят - "борзеют". Всякий негатив о "ментах" пишут в сети только те, у кого были (или есть) проблемы с Законом. Законопослушные граждане с полицией вообще не сталкиваются! Понятно, что в полиции (как в любом проф.сообществе) -есть и порядочные люди (их большинство); и оборотни в "масках" (которые туда лезут для своих личных интересов, прикидываясь "правильными"). Нужно больше на улицах постовых!, как было в советские времена.
14:10:16 22-10-2023
Правонарушителей после или вместо наказания депортировать навсегда.
15:06:49 22-10-2023
Смотрите, ведь мигранты приезжают не абы куда, сами по себе, а сначала связываются с соотечественниками, которые уже находятся в регионе. Если диаспоры в нашем крае состоят из приличных людей, то и друзья у них такие же. Не вижу причины, по которой они обязательно должны вести себя асоциально, даже если их становится больше. Происходит взаимопроникновение культур, приезжие принимают наши общественные нормы, местное население относится толерантно. Например, у нас большое распространение имеют бюджетные кафешки так называемые «узбечки», не обязательно с узбекской кухней, а с среднеазиатскими блюдами и едой по типу советских столовых. Ничего плохого в этом не вижу.
19:15:44 22-10-2023
Гость (15:06:49 22-10-2023) Смотрите, ведь мигранты приезжают не абы куда, сами по себе,... Не вижу ничего плохого, если вместо тебя завтра в твоей квартире будет жить узбек. А уж такие тупые комменты вместо тебя любой таджик напишет...
21:38:27 22-10-2023
Гость (19:15:44 22-10-2023) Не вижу ничего плохого, если вместо тебя завтра в твоей квар... Всё будет, как ты хочешь, мечты сбываются! Я уеду, а рядом с тобой, в соседней квартире будет жить узбек.))) А ты на пару с таджиком останешься писать комменты, его будут лайкать, а тебя хейтить!)))
14:28:18 23-10-2023
Гость (21:38:27 22-10-2023) Всё будет, как ты хочешь, мечты сбываются! Я уеду, а рядом ... куда уедешь? там, за горизонтом, их еще больше)))))