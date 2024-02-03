Бастрыкин потребовал разобраться в нарушении прав инвалида из Алтайского края

Житель региона уже год не может получить положенные ему технические средства реабилитации

03 февраля 2024, 15:59, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com

Инвалид из Алтайского края пожаловался в комментариях телеграм-канала Информационного центра СКР на то, что уже год его не обеспечивают техническими средствами реабилитации, несмотря на то, что медико-социальная экспертиза подтвердила его право на это еще в феврале 2023 года.

Как отметили в ведомстве, мужчина обращался в компетентные органы, но результатов это не принесло. В итоге следователи начали проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин поставил ее на контроль. Кроме того, он поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.