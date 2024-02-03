Бастрыкин потребовал разобраться в нарушении прав инвалида из Алтайского края
Житель региона уже год не может получить положенные ему технические средства реабилитации
03 февраля 2024, 15:59, ИА Амител
Инвалид из Алтайского края пожаловался в комментариях телеграм-канала Информационного центра СКР на то, что уже год его не обеспечивают техническими средствами реабилитации, несмотря на то, что медико-социальная экспертиза подтвердила его право на это еще в феврале 2023 года.
Как отметили в ведомстве, мужчина обращался в компетентные органы, но результатов это не принесло. В итоге следователи начали проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин поставил ее на контроль. Кроме того, он поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
16:38:06 03-02-2024
Все дела страны у Бастрыкина.
16:39:26 03-02-2024
Александр Иванович, родненький, отдыхайте, пожалуйста, хоть иногда! Поручите наблюдение за нами кому- нибудь ответственному. Ну неужели в таком большом ведомстве кроме вас некому работать? Уже прям жалко Вас, чесслово :/
09:47:11 04-02-2024
Много бастрыкина пиарят последнее время неужели следующим президентом будет?
12:23:58 04-02-2024
Что за страна, местные пинкертоны, пока не получат пинка от Бастрыкина, не хотят ничего делать.