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Бастрыкин потребовал разобраться в нарушении прав инвалида из Алтайского края

Житель региона уже год не может получить положенные ему технические средства реабилитации

03 февраля 2024, 15:59, ИА Амител

Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com
Инвалидная коляска / Фото: unsplash.com

Инвалид из Алтайского края пожаловался в комментариях телеграм-канала Информационного центра СКР на то, что уже год его не обеспечивают техническими средствами реабилитации, несмотря на то, что медико-социальная экспертиза подтвердила его право на это еще в феврале 2023 года.

Как отметили в ведомстве, мужчина обращался в компетентные органы, но результатов это не принесло. В итоге следователи начали проверку, а глава СКР Александр Бастрыкин поставил ее на контроль. Кроме того, он поручил руководителю алтайского Следкома Игорю Колесниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Алтайский край инвалиды

Комментарии 4

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Гость

16:38:06 03-02-2024

Все дела страны у Бастрыкина.

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Элен без ребят

16:39:26 03-02-2024

Александр Иванович, родненький, отдыхайте, пожалуйста, хоть иногда! Поручите наблюдение за нами кому- нибудь ответственному. Ну неужели в таком большом ведомстве кроме вас некому работать? Уже прям жалко Вас, чесслово :/

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Гость

09:47:11 04-02-2024

Много бастрыкина пиарят последнее время неужели следующим президентом будет?

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Гость

12:23:58 04-02-2024

Что за страна, местные пинкертоны, пока не получат пинка от Бастрыкина, не хотят ничего делать.

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