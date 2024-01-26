Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения алтайского школьника

В учебном заведении тем временем утверждают, что ребенок сам провоцирует большинство конфликтов

26 января 2024, 07:53, ИА Амител

Злой школьник машет кулаками / Фото: pxhere.com

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в Шипуновском районе Алтайского края.

Как сообщили в федеральном Следкоме со ссылкой на обращение жительницы села Усть-Порозиха Шипуновского района в соцсетях, ее племянника затравили сверстники. Женщина рассказывала, что мальчика "всегда оскорбляют, бьют", что он уже "боится выйти из дома" и не хочет ходить на уроки, а учителя и школьная администрация при этом бездействуют.

В беседе с "Банкфаксом" директор школы Денис Канунников рассказал, что в большинстве случаев мальчик сам был инициатором конфликтов. Руководство школы считает: проблема не в травле, а в излишне обеспокоенной тете, из-за чего "мальчик пользуется ситуацией и под предлогом, что его якобы терроризируют, пропускает уроки". "Но мы сами свидетели того, кто и кого терроризирует", – отметил Денис Канунников.

Тем не менее алтайские правоохранители уже начали доследственную проверку.