Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения алтайского школьника
В учебном заведении тем временем утверждают, что ребенок сам провоцирует большинство конфликтов
26 января 2024, 07:53, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в Шипуновском районе Алтайского края.
Как сообщили в федеральном Следкоме со ссылкой на обращение жительницы села Усть-Порозиха Шипуновского района в соцсетях, ее племянника затравили сверстники. Женщина рассказывала, что мальчика "всегда оскорбляют, бьют", что он уже "боится выйти из дома" и не хочет ходить на уроки, а учителя и школьная администрация при этом бездействуют.
В беседе с "Банкфаксом" директор школы Денис Канунников рассказал, что в большинстве случаев мальчик сам был инициатором конфликтов. Руководство школы считает: проблема не в травле, а в излишне обеспокоенной тете, из-за чего "мальчик пользуется ситуацией и под предлогом, что его якобы терроризируют, пропускает уроки". "Но мы сами свидетели того, кто и кого терроризирует", – отметил Денис Канунников.
Тем не менее алтайские правоохранители уже начали доследственную проверку.
"Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад", – добавили в СКР.
08:18:11 26-01-2024
Прокурор района вытер пот со лба, собрался и поехал в Усть-Порозиху. Изучать обстановку и с места учинить доклад Бастрыкину.
09:19:01 26-01-2024
Реально деду Бастрыкину заняться не чем. С яйцами и курятиной разобрался ?
13:17:16 26-01-2024
Молодец Бастыркин. Наконец то высокий чин понял что здесь конкретно в этом селе не работают ни учителя ни прокуратура ни полиция ни вообще государство. Все пущено на самотек и идет как Бог на душу положит. Эдак в один из дней бац и случился расстрел школы подростком. Бывали, бывали такие случаи. И не раз и не два... Поэтому Бастыркин и встрепенулся. И это правильно. Тут всю местную власть надо в лагеря если выяснится что она связана с заграницей или ездит регулярно туда. Инструкции получает. Как Россию умертвить. Дело это серьезное и разбираться надо по серьезному. Дело изменой Родине пахнет