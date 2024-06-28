Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания

28 июня 2024, 23:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отказаться от моратория на смертную казнь. Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума.

По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания. Для примера он привел теракт в "Крокус Сити Холле".

"144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", – отметил Бастрыкин.

Глава СК отметил, что он сторонник смертной казни, хотя часто говорит о гуманизме. По мнению Бастрыкина, "будет очень гуманно", если маньяков, убивших десятки людей, будут приговаривать к расстрелу. Он подчеркнул, что отменить мораторий можно не меняя Конституцию – достаточно указа президента.