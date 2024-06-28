Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания
28 июня 2024, 23:15, ИА Амител
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отказаться от моратория на смертную казнь. Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума.
По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания. Для примера он привел теракт в "Крокус Сити Холле".
"144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", – отметил Бастрыкин.
Глава СК отметил, что он сторонник смертной казни, хотя часто говорит о гуманизме. По мнению Бастрыкина, "будет очень гуманно", если маньяков, убивших десятки людей, будут приговаривать к расстрелу. Он подчеркнул, что отменить мораторий можно не меняя Конституцию – достаточно указа президента.
23:53:22 28-06-2024
А может быть их на опыты отправлять в лаборатории ? Эксперименты над ними проводить , во благо науки и техники ?
02:12:35 29-06-2024
Прав Александр Бастрыкин,давно пора.Наш Президент должен быть решительным в этом вопросе,и не только в этом.Сколько можно терпеть.Нужно быть сильным.Только силу признает мир.
07:49:32 29-06-2024
Дана (02:12:35 29-06-2024) Прав Александр Бастрыкин,давно пора.Наш Президент должен быт... Кто нибудь Ына признаёт?
04:48:20 29-06-2024
И за наркоту
06:30:34 29-06-2024
Ну там со всякими оговорками, чтобы исключить ошибку. Может типа отсрочки исполнения лет на 10, лет через 5 обязательные перепроверки другими следователями, в случае выявления новых обстоятельств отсрочка продлевается, следователь за ошибку, приведшую к смерти, тоже получает вышку независимо от прошедшего срока. Ну и понятно только за зверские преступления
09:59:32 29-06-2024
Гость (06:30:34 29-06-2024) Ну там со всякими оговорками, чтобы исключить ошибку. Может ... Кто босоту будет защищать?
Бесплатные адвокаты, которые курят с бастрыкинскими ?
07:54:20 29-06-2024
Для начала надо с судебной системой навести порядок. Сейчас невиновных людей в тюрьмах очень много.
08:04:55 29-06-2024
Число оправдательных приговоров в России за 2022 год составило 0,33 %. Для сравнения в развитых странах — Европе и США оправдывают почти треть подсудимых, в Великобритании этот процент достигает отметки 40%.... . Бастрыкинским работникам тока дай волю и поставь планы, они понакосют. Первого политеховского маньяка все 100% в расход, если бы в окошко ни сиганул. Конечно лес рубят щепки летят. Только щёткой может оказаться ваш близкий или вы сами.
08:07:34 29-06-2024
"типа отсрочки исполнения лет на 10.. " - достаточно 4-5..
09:17:28 29-06-2024
"Вышка" должна быть и для "тимуровцев" в погонах за казнокрадство в военное время.
11:52:33 29-06-2024
Разумное предложение.
Услышали бы его в высшем эшелоне власти страны.