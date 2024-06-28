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Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания

28 июня 2024, 23:15, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отказаться от моратория на смертную казнь. Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума.

По мнению главы СК, в некоторых случаях следует применять высшую меру наказания. Для примера он привел теракт в "Крокус Сити Холле".

"144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", – отметил Бастрыкин.

Глава СК отметил, что он сторонник смертной казни, хотя часто говорит о гуманизме. По мнению Бастрыкина, "будет очень гуманно", если маньяков, убивших десятки людей, будут приговаривать к расстрелу. Он подчеркнул, что отменить мораторий можно не меняя Конституцию – достаточно указа президента.

Комментарии 11

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Гость

23:53:22 28-06-2024

А может быть их на опыты отправлять в лаборатории ? Эксперименты над ними проводить , во благо науки и техники ?

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Дана

02:12:35 29-06-2024

Прав Александр Бастрыкин,давно пора.Наш Президент должен быть решительным в этом вопросе,и не только в этом.Сколько можно терпеть.Нужно быть сильным.Только силу признает мир.

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Гость

07:49:32 29-06-2024

Дана (02:12:35 29-06-2024) Прав Александр Бастрыкин,давно пора.Наш Президент должен быт... Кто нибудь Ына признаёт?

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Шурик

04:48:20 29-06-2024

И за наркоту

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Гость

06:30:34 29-06-2024

Ну там со всякими оговорками, чтобы исключить ошибку. Может типа отсрочки исполнения лет на 10, лет через 5 обязательные перепроверки другими следователями, в случае выявления новых обстоятельств отсрочка продлевается, следователь за ошибку, приведшую к смерти, тоже получает вышку независимо от прошедшего срока. Ну и понятно только за зверские преступления

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Гость

09:59:32 29-06-2024

Гость (06:30:34 29-06-2024) Ну там со всякими оговорками, чтобы исключить ошибку. Может ... Кто босоту будет защищать?
Бесплатные адвокаты, которые курят с бастрыкинскими ?

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Г

07:54:20 29-06-2024

Для начала надо с судебной системой навести порядок. Сейчас невиновных людей в тюрьмах очень много.

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Гость

08:04:55 29-06-2024

Число оправдательных приговоров в России за 2022 год составило 0,33 %. Для сравнения в развитых странах — Европе и США оправдывают почти треть подсудимых, в Великобритании этот процент достигает отметки 40%.... . Бастрыкинским работникам тока дай волю и поставь планы, они понакосют. Первого политеховского маньяка все 100% в расход, если бы в окошко ни сиганул. Конечно лес рубят щепки летят. Только щёткой может оказаться ваш близкий или вы сами.

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dok_CФ

08:07:34 29-06-2024

"типа отсрочки исполнения лет на 10.. " - достаточно 4-5..

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Гость

09:17:28 29-06-2024

"Вышка" должна быть и для "тимуровцев" в погонах за казнокрадство в военное время.

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гость

11:52:33 29-06-2024

Разумное предложение.
Услышали бы его в высшем эшелоне власти страны.

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