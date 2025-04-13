Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с машиной скорой помощи в Барнауле

В аварии пострадали два фельдшера

13 апреля 2025, 18:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки аварии с автомобилем скорой помощи, которая произошла 11 апреля в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Напомним, что столкновение произошло около 08:35 в районе дома № 24 по проспекту Калинина. 50-летний мужчина за рулем Hyundai нарушил правила и не пропустил машину скорой помощи с включенными спецсигналами. В результате столкновения пострадали два фельдшера.

Следственное управление СК по Алтайскому краю начало проверку обстоятельств происшествия. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Игорю Колесниченко доложить о ее промежуточных результатах.