Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП с машиной скорой помощи в Барнауле
В аварии пострадали два фельдшера
13 апреля 2025, 18:59, ИА Амител
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки аварии с автомобилем скорой помощи, которая произошла 11 апреля в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Напомним, что столкновение произошло около 08:35 в районе дома № 24 по проспекту Калинина. 50-летний мужчина за рулем Hyundai нарушил правила и не пропустил машину скорой помощи с включенными спецсигналами. В результате столкновения пострадали два фельдшера.
Следственное управление СК по Алтайскому краю начало проверку обстоятельств происшествия. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Игорю Колесниченко доложить о ее промежуточных результатах.
21:11:10 13-04-2025
Лишить прав навсегда
09:13:44 14-04-2025
а без него не разобрались бы?