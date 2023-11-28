Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением прав инвалида из Бийска

После проведения работ по газификации дорога на одной из улиц пришла в негодность — с морозами там замерзла колея, которая не дает мужчине покинуть домовладение

28 ноября 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав инвалида-колясочника в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СМИ, осенью этого года в Бийске после проведения работ по газификации дорога на одной из улиц пришла в негодность. В ней образовались глубокие колеи, которые с наступлением холодов заморозило. В результате проживающий там инвалид-колясочник не может самостоятельно выйти с территории своего домовладения. Жалобы в администрацию результатов не принесли.

Алтайские следователи начали проверку. Бастрыкин поставил ее ход на контроль и получил главе регионального СК Игорю Колесниченко представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.