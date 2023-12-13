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Бастрыкин заинтересовался скорой смертью женщины в Барнауле, переписавшей квартиру

По этому факту алтайские следователи начали проверку

13 декабря 2023, 21:16, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти жительницы Барнаула, которая скончалась после переоформления квартиры на свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что, по информации СМИ, 56-летняя женщина переписала недвижимость на экс-чиновницу и бывшего руководителя районного клуба пенсионеров. Вскоре после этого она умерла. По этому факту алтайские следователи начали проверку.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – сообщили в ведомстве.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Бхухахахи 🤣

21:37:54 13-12-2023

Два следователя в России: Гнездилов и Бастрыкин.

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Гость

21:56:25 13-12-2023

С куращупами разберись за яйца и курятину "заинтересованный"...

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Гость

22:31:46 13-12-2023

да што Вы с этими яйцами носитесь как курица с яйцом. Тут квартиру переписали, следователь дознаться хочет и нам рассказать тайну.

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Гость

22:32:58 13-12-2023

Кроме этого парня в прокуратуре и следкоме всем на всё фиолетово похоже

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Гость

02:16:33 14-12-2023

Если есть "БЛАТ" это не означает что им обязательно надо воспользоваться . А если бы знакомая работала в похоронном агентстве , это означало бы что нужно не упускать такое в помощь после душевных разговоров с такой ? Если есть знакомый строитель , это означает надо срочно сделать ремонт дома , покрасить обои после рассуждений о дизайне ?

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Гость

06:34:55 14-12-2023

Второй день подряд заинтересованно наблюдаю чем дышит Бастрыкин. Он неугомонный. Пристально он следит за Алтайским краем. Каждое второе преступление у него на личном контроле. Не человек - машина. Не голова - совет министров. Удивлен, что с такими кадрами мы еще не колонизировали всю вселенную.

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Гость

08:20:29 14-12-2023

Гость (06:34:55 14-12-2023) что с такими кадрами мы еще не колонизировали всю вселенную.. Наверное просто что это все на словах.

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Гость

14:14:37 14-12-2023

Гость (08:20:29 14-12-2023) Наверное просто что это все на словах. ... Даёт понять что работу самим на местах делать . Намекает что недоразвитые если у самих ума не хватило . А если совсем плохо с функциональностью мозга , может и уволить .

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Гость

12:12:38 14-12-2023

поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А.=================Неужели предыдущего наконец то сняли?

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