Бастрыкин заинтересовался скорой смертью женщины в Барнауле, переписавшей квартиру

По этому факту алтайские следователи начали проверку

13 декабря 2023, 21:16, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти жительницы Барнаула, которая скончалась после переоформления квартиры на свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что, по информации СМИ, 56-летняя женщина переписала недвижимость на экс-чиновницу и бывшего руководителя районного клуба пенсионеров. Вскоре после этого она умерла. По этому факту алтайские следователи начали проверку.

"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Селюкову М.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", – сообщили в ведомстве.