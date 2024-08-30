Бастрыкин заинтересовался тем, что в Новосибирске нет пандусов
СК проводит проверку
30 августа 2024, 08:46, ИА Амител
В социальных сетях и средствах массовой информации широко обсуждается проблема отсутствия пандуса, который мог бы облегчить доступ маломобильных граждан к объектам инфраструктуры. Речь идет о лестнице, которая ведет от многоквартирных жилых домов к тротуару на Красном проспекте в Новосибирске.
Из-за отсутствия пандуса людям с ограниченными возможностями трудно добраться до важных мест самостоятельно, им приходится полагаться на помощь других людей.
В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета Евгению Долгалеву провести проверку на месте и представить отчет о результатах.
10:16:08 30-08-2024
Удивительно, Бастрыкин в Москве заинтересовался, почему нет пандусов в Новосибирске.А где главы и их чиновники районов города, самого Новосибирска, региона.Неужели из Москвы виднее, чем рядом.Что за куриная слепота ?
10:30:01 30-08-2024
Представляю как он обалдел бы. Если-бы узнал, что пандусов нет не только в Новосибирске.
А везде...
11:57:16 30-08-2024
Гость (10:30:01 30-08-2024) Представляю как он обалдел бы. Если-бы узнал, что пандусов н... у меня в районе в округе вообще везде эти пандусы (Барнаул) все больницы, поликлиники, магазины и тп , аптеки, есть пандусы, лифты, вызов персонала и пр
11:56:00 30-08-2024
бесячий город. вечная грязь, уродские трамваи-гробы и страшенные автобусы. ну и пандусы, ага