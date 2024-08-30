Бастрыкин заинтересовался тем, что в Новосибирске нет пандусов

СК проводит проверку

30 августа 2024, 08:46, ИА Амител

В социальных сетях и средствах массовой информации широко обсуждается проблема отсутствия пандуса, который мог бы облегчить доступ маломобильных граждан к объектам инфраструктуры. Речь идет о лестнице, которая ведет от многоквартирных жилых домов к тротуару на Красном проспекте в Новосибирске.

Из-за отсутствия пандуса людям с ограниченными возможностями трудно добраться до важных мест самостоятельно, им приходится полагаться на помощь других людей.

В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета Евгению Долгалеву провести проверку на месте и представить отчет о результатах.