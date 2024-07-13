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Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Помимо Владимира Локтюшова, в аварии погиб еще один человек и трое — пострадали

13 июля 2024, 10:51, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.

Авария случилась 12 июля на 218-м километре Чуйского тракта. Во время ливня столкнулись "Лада Ларгус" и "Тойота Камри", в результате чего два человека погибли и трое, в том числе ребенок 2021 года рождения, госпитализированы.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко установить все обстоятельства произошедшего и доложить о первоначальных результатах расследования", – рассказали в пресс-службе федерального Следкома.

ДТП Алтайский край Происшествия
Читайте также в сюжете: Гибель замминистра промышленности Алтайского края

Комментарии 11

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Гость

11:01:21 13-07-2024

Без него не смогут расследовать ДТП?

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Гость

11:38:08 13-07-2024

Гость (11:01:21 13-07-2024) Без него не смогут расследовать ДТП?... Не простой же смертный... Свой брат-чиновник... Вдруг...

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Гость

12:25:05 13-07-2024

Гость (11:38:08 13-07-2024) Не простой же смертный... Свой брат-чиновник... Вдруг... ... Вдруг? Соблюдай ПДД и будешь жить очень долго.

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Гость

11:42:31 13-07-2024

Да секретариат по умолчанию запросил, это его стандартная функция. Им плевать на наши дела, они и названия-то такого, как Алтайский край, знать не знают. Хоть все тут перемрИте.

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Гость

12:47:58 13-07-2024

Чиновник погиб, а второй померк на его фоне. Ни имени, ни пола, ни возраста, ничего, как и не жил вовсе. Жалко человека

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Гость

13:01:43 13-07-2024

Почему у водителей автобусов тахографы, из запрещено ездить быстрее чем 90 км/ч, а водители чиновников неприкасаемые, летают по 150-200?

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Гость

15:05:45 14-07-2024

Гость (13:01:43 13-07-2024) Почему у водителей автобусов тахографы, из запрещено ездить ... Спешил пообщаться с богом. Неприкасаемо только Солнце. Трампу и то ухо отстегнули.

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Гость

13:07:13 13-07-2024

Запретить командировки чиновников по пятницам. Хороший водитель или плохой, но человеческий фактор невозможно отменить. Пусть ездят по вторникам и средам, нам всем будет спокойнее!

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Musik

23:33:42 13-07-2024

Гость (13:07:13 13-07-2024) Запретить командировки чиновников по пятницам. Хороший водит... Согл.

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Гость

15:55:47 14-07-2024

Гость (13:07:13 13-07-2024) Запретить командировки чиновников по пятницам. Хороший водит... Допустим, все будут знать, что по вторникам и средам чиновники ездят по краю. Тогда остальные призадумаются, планировать ли путешествия в эти дни, поедут, скорее всего, в другие. Это благоприятно скажется на безопасности движения, всем хорошо!

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Гость

18:39:40 14-07-2024

Гость (15:55:47 14-07-2024) Допустим, все будут знать, что по вторникам и средам чиновни... Командировки чиновникам разрешить только пешие. И им для здоровья полезно и людям безопаснее. А то в кресле по 10-20-30 лет посиди. Так и геморрой заработают. Им надо ходить и чаще.

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