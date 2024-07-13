Бастрыкин затребовал доклад из-за гибели алтайского замминистра в ДТП

Помимо Владимира Локтюшова, в аварии погиб еще один человек и трое — пострадали

13 июля 2024, 10:51, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.

Авария случилась 12 июля на 218-м километре Чуйского тракта. Во время ливня столкнулись "Лада Ларгус" и "Тойота Камри", в результате чего два человека погибли и трое, в том числе ребенок 2021 года рождения, госпитализированы.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.