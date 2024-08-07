"Батя -стрелок" и спасатель шапочек. Только мемы с Олимпиады-2024
Скандальное открытие парижской Олимпиады затмили спортсмены, ставшие героями мемов
07 августа 2024, 07:00, ИА Амител
Олимпиада-2024 в Париже подарила нам не только яркие спортивные моменты, но и множество забавных мемов, которые быстро разлетелись по Сети.
Пожалуй, самым популярным героем стал 51-летний турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебряную медаль в паре с Севвал Илайдой, стреляя из пневматического пистолета с 10 метров. Его непринужденный стиль, включающий мятую футболку, отсутствие дополнительных приборов и руку в кармане, стал предметом всеобщего восхищения. Зрители не остались равнодушными к его выступлению. "Мужик просто шел в магазин за хлебом, а его пригласили пострелять, поэтому в домашнем", – написал в соцсетях один из пользователей. "Твой батя, когда говорит "дай я сам все сделаю", – сказано в другом комментарии.
Еще одна звезда стрельбы – Ким Е Джи из Южной Кореи. В отличие от Юсуфа Дикеча, она использовала оптику, и в экипировке вкупе с непроницаемым выражением лица и хладнокровием смотрелась как героиня киберпанка, что подметили болельщики.
Это с соревнований в Азербайджане
В начале Игр героем соцсетей стал мужчина в разноцветных плавках на соревнованиях в бассейне.
Пловчиха Эмма Уэббер обронила свою шапочку, и сотрудник бассейна пошел ее доставать. Видео с мужчиной "разлетелось" в соцсетях, он даже получил прозвище "Боб – ловец шапочек".
Курьезный случай произошел с французским прыгуном с шестом. Легкоатлет Антони Аммирати не смог преодолеть планку на высоте 5 метров 70 сантиметров из-за того, что сначала задел планку коленями, а потом зацепил ее гениталиями, после чего она окончательно упала.
"Проиграл с достоинством", – комментируют пользователи выразительный прыжок.
Давид против Голиафа.
Невероятное противостояние на Олимпиаде: французский гигант Тедди Ринер (204 см, 140 кг) встретился на татами с южнокорейским дзюдоистом Ли Ён Хваном, чей вес составляет всего 80 кг. Разница в 60 килограммов не помешала корейцам выставить такого маленького спортсмена против одного из самых титулованных дзюдоистов мира. Однако, несмотря на надежды на повторение истории Давида и Голиафа, опыт и сила Ринера взяли верх. Французский атлет одержал уверенную победу, завершив поединок за полторы минуты.
И напоследок котик, который спас гимнастку.
08:06:18 07-08-2024
Спасибо!
09:17:03 07-08-2024
олимпиада это про спорт.
теперь спорт - это вот ЭТО???
это не олимпиада. это площадка мемов.
12:27:37 07-08-2024
Мусик (09:17:03 07-08-2024) олимпиада это про спорт.теперь спорт - это вот ЭТО???