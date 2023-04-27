Байден: атака КНДР на США с ЯО привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима
Вместе с тем он заверил, что Соединённые Штаты не собираются размещать своё ядерное оружие на корейском полуострове
27 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Возможная атака КНДР на Соединенные Штаты или их союзников с применением ядерного оружия приведет к уничтожению режима, который правит в республике. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, который прибыл 26 апреля в Белый дом.
Байден подчеркнул, что подобное нападение на Запад "неприемлимо" и приведет к прекращению существования "любого режима, который предпримет" атаку.
Вместе с тем Байден заверил, что Вашингтон не планирует размещать своё ядерное оружие на корейском полуострове. Ранее в Белом доме заявляли, что планы Вашингтона и Сеула предусматривают более частое появление в районе полуострова американских подводных лодок с ядерным оружием и стратегически бомбардировщиков.
08:31:48 27-04-2023
Вопрос:будет ли США встревать в разборки между двумя странами применяя ядерное оружие?Неужели они настолько безмозглы, чтобы самими соед. штатами подставляться под ядерные удары?Причём неважно, в нате ли одна из стран или не в нате.Международные законы, как и договоры договоры существуют только в сборниках международных законов и договорах.А как до дела дойдёт...
09:47:05 27-04-2023
Да-да,мы верим! Как Трамп гнал в дикими воплями авианосец на таран Пхеньяна- я думал не успеет скинуть скорость и врежется! Ан нет,зассал чего то!? Не боятся северокорейцы никого!
10:14:36 27-04-2023
Гость (09:47:05 27-04-2023) Да-да,мы верим! Как Трамп гнал в дикими воплями авианосец на... Братишка, ты почему не в Пхеньяне?
10:09:14 27-04-2023
Ну дак в случае атаки на пиндосию с ЯО и от пиндосов мало что останется. Или они наивно считают что они все уцелеют ? :-)
10:51:53 27-04-2023
Гость (10:09:14 27-04-2023) Ну дак в случае атаки на пиндосию с ЯО и от пиндосов мало чт... Их бетемен защитит.