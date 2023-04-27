Байден: атака КНДР на США с ЯО привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима

Вместе с тем он заверил, что Соединённые Штаты не собираются размещать своё ядерное оружие на корейском полуострове

27 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Возможная атака КНДР на Соединенные Штаты или их союзников с применением ядерного оружия приведет к уничтожению режима, который правит в республике. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем, который прибыл 26 апреля в Белый дом.

Байден подчеркнул, что подобное нападение на Запад "неприемлимо" и приведет к прекращению существования "любого режима, который предпримет" атаку.

Вместе с тем Байден заверил, что Вашингтон не планирует размещать своё ядерное оружие на корейском полуострове. Ранее в Белом доме заявляли, что планы Вашингтона и Сеула предусматривают более частое появление в районе полуострова американских подводных лодок с ядерным оружием и стратегически бомбардировщиков.