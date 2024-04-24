Байден подписал закон о помощи Украине на 61 млрд долларов

В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника

24 апреля 2024, 22:21, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву.

В пакет помощи войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника. Документ ранее одобрили обе палаты американского конгресса.

В общей сложности Украина получит 60,84 млрд долларов. Более 23 млрд пойдут на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 млрд – на военные закупки для украинских войск, а 11,3 млрд – на обеспечение "текущих военных операций" Соединенных Штатов в регионе.

В Кремле ранее заявляли, что выделение поддержки было ожидаемым. Это сделает США богаче, а Украину еще сильнее разорит, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.