Байден подписал закон о помощи Украине на 61 млрд долларов
В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника
24 апреля 2024, 22:21, ИА Амител
Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву.
В пакет помощи войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника. Документ ранее одобрили обе палаты американского конгресса.
В общей сложности Украина получит 60,84 млрд долларов. Более 23 млрд пойдут на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 млрд – на военные закупки для украинских войск, а 11,3 млрд – на обеспечение "текущих военных операций" Соединенных Штатов в регионе.
В Кремле ранее заявляли, что выделение поддержки было ожидаемым. Это сделает США богаче, а Украину еще сильнее разорит, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22:29:11 24-04-2024
И Будет ещё помощь..
22:41:26 24-04-2024
Нам, чё ? У нас потерь нет.
23:00:10 24-04-2024
всё никак не угомонятся.
это ж сколько лет хохлы будут долги то возвращать тут если посчитать все выделенные средства офигенная сумма получается.
06:40:04 25-04-2024
Амерам дешевле хохлам помогать нежели нести потери в экономике...
07:53:26 25-04-2024
Они и 61 триллион нарисовать могут, они мировую валюту в компе рисуют. Поэтому они и гегемон. Но это не всем нравится. Может договорятся. А может плохо кончится
12:19:11 25-04-2024
елоунстоун там у амеров можно обыкновенной гранатой ф1 кальдеру подорвать и америки не станет. Совсем
12:46:59 25-04-2024
Гость (12:19:11 25-04-2024) елоунстоун там у амеров можно обыкновенной гранатой ф1 кальд... Лучше петардой, несколько км горной породы.