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Байден подписал закон о помощи Украине на 61 млрд долларов

В него войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника

24 апреля 2024, 22:21, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

Президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам. Как сообщает РИА Новости, он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву.

В пакет помощи войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетные системы и бронетехника. Документ ранее одобрили обе палаты американского конгресса.

В общей сложности Украина получит 60,84 млрд долларов. Более 23 млрд пойдут на восполнение передаваемых вооружений со складов Пентагона, еще 13,8 млрд – на военные закупки для украинских войск, а 11,3 млрд – на обеспечение "текущих военных операций" Соединенных Штатов в регионе.

В Кремле ранее заявляли, что выделение поддержки было ожидаемым. Это сделает США богаче, а Украину еще сильнее разорит, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США Политика украина спецоперация

Комментарии 7

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dok_CФ

22:29:11 24-04-2024

И Будет ещё помощь..

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Гость

22:41:26 24-04-2024

Нам, чё ? У нас потерь нет.

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Сэм

23:00:10 24-04-2024

всё никак не угомонятся.

это ж сколько лет хохлы будут долги то возвращать тут если посчитать все выделенные средства офигенная сумма получается.

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Вася

06:40:04 25-04-2024

Амерам дешевле хохлам помогать нежели нести потери в экономике...

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Гость

07:53:26 25-04-2024

Они и 61 триллион нарисовать могут, они мировую валюту в компе рисуют. Поэтому они и гегемон. Но это не всем нравится. Может договорятся. А может плохо кончится

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Гость

12:19:11 25-04-2024

елоунстоун там у амеров можно обыкновенной гранатой ф1 кальдеру подорвать и америки не станет. Совсем

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Гость

12:46:59 25-04-2024

Гость (12:19:11 25-04-2024) елоунстоун там у амеров можно обыкновенной гранатой ф1 кальд... Лучше петардой, несколько км горной породы.

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