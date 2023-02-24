Байден получил от Путина самый дорогой подарок в 2021 году

Подарок он принял, поскольку отказ "поставил бы в неловкое положение как дарителя, так и правительство США"

24 февраля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Самый дорогой подарок в 2021 году президент США Джо Байден получил от президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт госдепартамента.

Путин и Байден обменялись подарками на саммите в Женеве в 2021 году. Президент России подарил письменный набор хохломы "Москва", а американский лидер – солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

"Подаренный российским президентом набор стал самым дорогим презентом за 2021 год – его стоимость оценивается в 12 тысяч долларов", – говорится в ежегодном отчёте управления начальника протокола госдепартамента.

В документе пояснили, что Байден принял дорогой подарок, поскольку отказ "поставил бы в неловкое положение как дарителя, так и правительство США".

Впрочем, подобная формулировка применяется ко всем подаркам от других глав государств. Например, вторым по стоимости стал шёлковый ковёр за 9,6 тыс. долларов, преподнесённый экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Напомним, Байден за пару дней до встречи с Путиным в Женеве прокомментировал своё скандальное заявление, в котором оскорбил президента России. Это не помешало главам двух государств обсудить перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.