Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом

Американский лидер пообещал Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов

20 февраля 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев. Как сообщает РИА Новости, информацию об этом подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал он в Telegram.

По сообщениям СМИ, главы государств провели встречу в Михайловском соборе. Белый дом заявил, что Байден прибыл на Украину, чтобы "подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности" страны.

Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.