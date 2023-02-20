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Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом

Американский лидер пообещал Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов

20 февраля 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев. Как сообщает РИА Новости, информацию об этом подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал он в Telegram.

По сообщениям СМИ, главы государств провели встречу в Михайловском соборе. Белый дом заявил, что Байден прибыл на Украину, чтобы "подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности" страны.

Американский лидер пообещал Киеву новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS.

Комментарии 19

  • Ну и где суперточные и сверхмощные ракеты???
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Главное, чтоб украинцы демонстрировали приверженность демократии.И во всём слушались Джо́зефа Робине́тт Ба́йдена-мла́дшего.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Джо хитрый.Сказал что летит в польшу,но сделал петлю в киев.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Западные лидеры выбивают из бюджетов своих стран деньги на «помощь» укропам. Потом едут за откатным кэшем к Зеленарику.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Так опять же договорняк. Америкосы предварительно разрешение запрашивали …
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, сам сдохнет, ракеты на него еще тратить.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Визит байдена для согласования помощи хохлорейху и поднятия духа воюющих против нас боевиков был предварительно согласован с кремлем...
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Черти в соборе были. Собор нужно срочно освятить и святой водой окропить.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Зачёт деду !
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Он, по крайней мере, по бункерам не прячется.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • США имеет до тысячи военных баз в разных странах,которые все как один являются суверенными.В суверенной Германии находятся 40 американских баз.До недавнего воемени там было в пять раз больше.Но большая часть американского военного контингента была переброшена в суверенные восточноевропейские государства-суверенную Румынию,суверенную Болгарию,суверенную Польшу,суверенную Прибалтику.Для справки:суверенное государство означает,что государство является абсолютно самостоятельным и независимым.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Суверенное свободное и демократическое государство сша может свободно вводить и выводить из суверенных государств свои войска,сохраняя при этом их целостность.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Харе ныть! Про ОДКБ есть что сказать? А про Карабах?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Джо хитрый.Сказал что летит в польшу,но сделал петлю в киев. === Он просто заблудился)))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Но и после потери целостности некоторых государств сша может строить военные базы и оборудовать военные порты как к примеру в Косово и Черногории...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Для того чтобы целостность одного государства порушилась,НАТО в течении четырёх месяцев проводила военные действия на её территории,размалывая при этом бомбами и ракетами полуторамиллионную столицу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Он, по крайней мере, по бункерам не прячется. ----- да кому он нужен?!! Неужели кто-то думает что он что-то решает? Так только, подбодрить своих мартышек, таскающих для них каштаны из огня: Вы таскайте-умирайте, а мы типа смело стоим за вашими спинами! Так что дед-дедом, но те сценаристы кто стоит за этим всем, весьма умные ребята, раз им удалось стравить русских в братоубийственной войне.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • США имеет до тысячи военных баз в разных странах,которые все как один являются суверенными--У нас в Ульяновске тоже база НАТО была по-моему.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не было никакой натовской базы Ульяновске.
    21 февраля, Гость   Ответить
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