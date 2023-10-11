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Байден выступил по поводу израильско-палестинского конфликта

Президент США заявил о готовности направить на Ближний Восток дополнительные силы

11 октября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден 10 октября выступил по поводу израильско-палестинского конфликта. Его заявления приводит "Ъ".

По словам главы государства, Вашингтон готов направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости. При этом он предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта.

"Не надо. Жертвами этих трагических событий уже стали 14 американских граждан, число пропавших без вести уточняется", – сказал президент.

Байден отметил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом вопрос о выделении средств на нужды Израиля.
 

США Израиль Палестина
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Комментарии 4

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Гость

08:57:50 11-10-2023

предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта ------- Т.е. ему можно, а остальным нет. Хорошая позиция.

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Гость

14:32:14 11-10-2023

Гость (08:57:50 11-10-2023) предостерег любую третью страну или организацию от попыток в... А у Америки всегда такая позицию. Лезут везде.

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Гость

09:14:17 11-10-2023

о готовности направить на Ближний Восток дополнительные силы --- о, второй фронт открывает. Еще потом Тайвань может

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маца релла

11:36:11 11-10-2023

он не Джо по имени, он скрывает, что Иосиф. Как и все они.

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