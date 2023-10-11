Байден выступил по поводу израильско-палестинского конфликта
Президент США заявил о готовности направить на Ближний Восток дополнительные силы
11 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Президент США Джо Байден 10 октября выступил по поводу израильско-палестинского конфликта. Его заявления приводит "Ъ".
По словам главы государства, Вашингтон готов направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости. При этом он предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта.
"Не надо. Жертвами этих трагических событий уже стали 14 американских граждан, число пропавших без вести уточняется", – сказал президент.
Байден отметил, что намерен в срочном порядке проработать с конгрессом вопрос о выделении средств на нужды Израиля.
08:57:50 11-10-2023
предостерег любую третью страну или организацию от попыток воспользоваться обострением конфликта ------- Т.е. ему можно, а остальным нет. Хорошая позиция.
14:32:14 11-10-2023
Гость (08:57:50 11-10-2023) предостерег любую третью страну или организацию от попыток в... А у Америки всегда такая позицию. Лезут везде.
09:14:17 11-10-2023
о готовности направить на Ближний Восток дополнительные силы --- о, второй фронт открывает. Еще потом Тайвань может
11:36:11 11-10-2023
он не Джо по имени, он скрывает, что Иосиф. Как и все они.