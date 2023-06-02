Байден упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США

Перед этим он ударился головой, выходя из вертолёта

02 июня 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 1 июня Байден во время церемонии споткнулся о посторонний предмет на сцене и упал. Сотрудники охраны помогли ему подняться.

Также сообщается, что, возвращаясь в Вашингтон, он ударился, когда выходил из вертолёта.

Информации о травмах, полученных президентом США, пресс-служба не предоставила.