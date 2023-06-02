Байден упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США
Перед этим он ударился головой, выходя из вертолёта
02 июня 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Президент США Джо Байден споткнулся и упал на выпускном курсантов академии военно-воздушных сил США. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 1 июня Байден во время церемонии споткнулся о посторонний предмет на сцене и упал. Сотрудники охраны помогли ему подняться.
Также сообщается, что, возвращаясь в Вашингтон, он ударился, когда выходил из вертолёта.
Информации о травмах, полученных президентом США, пресс-служба не предоставила.
08:56:46 02-06-2023
Он ударился головой значительно раньше)))
09:00:24 02-06-2023
коврик на сцене не заметил наверно
09:10:05 02-06-2023
А как больно подпиндосникам на это всё смотреть! Но они всё равно скрипя зубами и играя желваками верят что дядя Сэм их не бросит, а снова придёт и наведет порядок, и в конце концов Россия станет частью цивилизованной Еуропы.
09:11:44 02-06-2023
бедный дед - зачем американцы над ним издеваются и хотят еще на второй срок оставить
09:13:48 02-06-2023
"Старость, не радость" (с)
09:22:56 02-06-2023
У них президент все равно мало что решает сам лично. Так, представительская фигура. Хотя понятно, что геронтократия, когда президентам за 70 - это уже зашквар полный!
09:29:32 02-06-2023
Гость (09:22:56 02-06-2023) У них президент все равно мало что решает сам лично. Так, пр... Так нашему В.В. уже тоже 70!!!!))) И не уверена, что в следующем году он уйдёт. Точнее не так, уверена, что не уйдёт.
09:57:15 02-06-2023
Гость (09:29:32 02-06-2023) Так нашему В.В. уже тоже 70!!!!))) И не уверена, что в следу... А я очень не хочу, чтобы Пуин В.В. куда-либо уходил - он ЛУЧШИЙ!!!
11:09:27 02-06-2023
Гость (09:22:56 02-06-2023) У них президент все равно мало что решает сам лично. Так, пр... У нас думаете много чего решает сам президент в свои 70)).
09:43:09 02-06-2023
Наш хоккеист тоже под ноги не смотрит...
10:34:32 02-06-2023
Кто же его выпустил из дурдома? Надо разобраться и наказать причастных.
10:49:39 02-06-2023
Дед Бидон на правах гегемона задаёт серьезную планку для лидеров всего мира, давно переплюнул старцев политбюро, так что нам все карты в руки, не посрамим! Ну а если серьезно, идёт 3я мировая, и лучше Путина никто на данном этапе не справится. Более-менее вменяемых претендентов, хотя бы отдаленно приближающихся к уровню ВВП, по-прежнему нет, а уже год остаётся. Пытаются из ДАМа вылепить суперпатриота, но это просто смешно.
11:32:10 02-06-2023
Гость (10:49:39 02-06-2023) Дед Бидон на правах гегемона задаёт серьезную планку для лид... Более-менее вменяемых претендентов нет, потому что они зачищены. А из Медведева никого не делают, он занял место Жириновского, но только в текстовом формате, потому что серьезно недотягивает в харизме.
14:07:44 02-06-2023
Гость (11:32:10 02-06-2023) Более-менее вменяемых претендентов нет, потому что они зачищ... Ну назовите пару фамилий кого зачистили, иначе это п-к в лужу
15:24:48 02-06-2023
Гость (14:07:44 02-06-2023) Ну назовите пару фамилий кого зачистили, иначе это п-к в луж... Я не знаю. Но не бывает абсолютной пустоты.
16:02:10 02-06-2023
Гость (15:24:48 02-06-2023) Я не знаю. Но не бывает абсолютной пустоты.... Если не долдонить вбрасываемые мемы и подумать своим умом, то кандидат который претендует собрать половину голосов в России должен быть известен хотя бы 5-10% населения, прежде чем "Путин прикажет его устранить" . Ну хотя бы уровень Платошкина. Хотя этого привезли из США, проплатили пиар на госканалах в прайм-тайм (сколько это стоит?), а он оказался красным оранжистом, присадили за призывы к бунту и беспорядкам - правильно сделали. Так что давайте реально смотреть на жизнь, по-взрослому.
11:03:40 02-06-2023
Ну упал старичок,ну ударился башкой о косяк двери вертолёта и что теперь?Он же принял этот высокий пост в результате самых свободных и демократических выборов в мире.Если будет нужно он пойдёт по этой стезе и во второй раз.Возьмёт и понесёт эту тяжкую ношу.
12:43:59 02-06-2023
А что смешного - то? Он тоже человек,хоть и американец
14:36:17 02-06-2023
Да , ладно, у нас можно подумать, не падают. И политики, и артисты спотыкаются на ровном месте. С кем не бывает. А Байден постарше будет, как никак.
14:49:15 02-06-2023
смешнее его только выступления бывшего пьяного Ельцина
00:32:22 03-06-2023
Гость (14:49:15 02-06-2023) смешнее его только выступления бывшего пьяного Ельцина... Хорошо всё-таки что этот мощный старик виски не пьёт,а на веществах держится.И читает не по бумажке,а с помощью электронного суфлёра...Честно он выборы прошёл.Правильного американца народ из себя выбрал.Из всех 333-ти миллионов.