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Байден вновь оскорбил Путина, говоря о ядерном конфликте

Президента России он упомянул на предвыборном мероприятии

22 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта", – заявил Байден.

Такие слова президент США произнес на предвыборном мероприятии, проходившем в Сан-Франциско.

Напомним, ранее Байден назвал Путина убийцей, что вызвало дипломатический скандал. Также называл мясником и диктатором. В ответ Путин сказал: "Кто обзывается, тот так и называется".

Фото: ipolk.ru

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Владимир Путин США Политика

Комментарии 16

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Гость

14:57:23 22-02-2024

У нас во дворе один ханыга другого ханыгу обзывал, и в итоге по роже получил.

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Гость

15:05:24 22-02-2024

Гость (14:57:23 22-02-2024) У нас во дворе один ханыга другого ханыгу обзывал, и в итоге... Думаешь не заботится, за себя постоять ???

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Гость

15:15:29 22-02-2024

Гость (15:05:24 22-02-2024) Думаешь не заботится, за себя постоять ???... Кто о ком заботится? бухать что ли начал уже?

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Гость

18:40:38 22-02-2024

Гость (15:15:29 22-02-2024) Кто о ком заботится? бухать что ли начал уже?... Забоится (Т9)

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Гость

15:14:05 22-02-2024

Самоходный Константин Устинович Бидон совсем берега попутал. Иди с Миттераном еще побазарь.

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горожанка

15:22:04 22-02-2024

В.В. Путин себе подобного никогда бы не позволил. Это говорит о его воспитании и о высоком уровне интеллекта, в отличии от "некоторых"

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Гость

16:16:11 22-02-2024

горожанка (15:22:04 22-02-2024) В.В. Путин себе подобного никогда бы не позволил. Это говори...
Так он подобноых высказываний Медведа на пайке держит. Вот уж где шизофазия рекой льётся.

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Гость

15:27:54 22-02-2024

Ты посмотри только -переживают!!!! Не спят наверное, прислушиваются к шуму, боятся.
Отлично!!!!

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Гость

15:39:20 22-02-2024

Если крикнуть - на воре шапка горит!... То Байден первый кто кинется свою башку проверять...! А горит она у него да-А-авно уже...!

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Гость

17:08:35 22-02-2024

Гость (15:39:20 22-02-2024) Если крикнуть - на воре шапка горит!... То Байден первый кто... Поклонники бидона минусуют? Вот уж не думал, что до Барнаула добрались...

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Байден

23:43:46 22-02-2024

Гость (17:08:35 22-02-2024) Поклонники бидона минусуют? Вот уж не думал, что до Барнаула... Сам в шоке

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KEHT

15:41:24 22-02-2024

дерзко бидон, за слова придется отвечать

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Гость

17:33:16 22-02-2024

KEHT (15:41:24 22-02-2024) дерзко бидон, за слова придется отвечать... а ты спроси

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Гость

15:47:15 22-02-2024

Раньше бидон был партнером,потом стал квази партнером.Скоро собакой станет.

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Гость

08:22:58 23-02-2024

"Кто обзывается, тот так и называется"

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Гость

08:57:17 23-02-2024

То есть байден боится,что Путин может ему вломить.Но при этом помогает противнику России.На лицо психическое расстройство джо байдена.

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