Байден вновь оскорбил Путина, говоря о ядерном конфликте

Президента России он упомянул на предвыборном мероприятии

22 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта", – заявил Байден.

Такие слова президент США произнес на предвыборном мероприятии, проходившем в Сан-Франциско.

Напомним, ранее Байден назвал Путина убийцей, что вызвало дипломатический скандал. Также называл мясником и диктатором. В ответ Путин сказал: "Кто обзывается, тот так и называется".