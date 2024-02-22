Байден вновь оскорбил Путина, говоря о ядерном конфликте
Президента России он упомянул на предвыборном мероприятии
22 февраля 2024, 14:30, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, сообщает РИА Новости.
"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта", – заявил Байден.
Такие слова президент США произнес на предвыборном мероприятии, проходившем в Сан-Франциско.
Напомним, ранее Байден назвал Путина убийцей, что вызвало дипломатический скандал. Также называл мясником и диктатором. В ответ Путин сказал: "Кто обзывается, тот так и называется".
14:57:23 22-02-2024
У нас во дворе один ханыга другого ханыгу обзывал, и в итоге по роже получил.
15:05:24 22-02-2024
Гость (14:57:23 22-02-2024) У нас во дворе один ханыга другого ханыгу обзывал, и в итоге... Думаешь не заботится, за себя постоять ???
15:15:29 22-02-2024
Гость (15:05:24 22-02-2024) Думаешь не заботится, за себя постоять ???... Кто о ком заботится? бухать что ли начал уже?
18:40:38 22-02-2024
Гость (15:15:29 22-02-2024) Кто о ком заботится? бухать что ли начал уже?... Забоится (Т9)
15:14:05 22-02-2024
Самоходный Константин Устинович Бидон совсем берега попутал. Иди с Миттераном еще побазарь.
15:22:04 22-02-2024
В.В. Путин себе подобного никогда бы не позволил. Это говорит о его воспитании и о высоком уровне интеллекта, в отличии от "некоторых"
16:16:11 22-02-2024
горожанка (15:22:04 22-02-2024) В.В. Путин себе подобного никогда бы не позволил. Это говори...
Так он подобноых высказываний Медведа на пайке держит. Вот уж где шизофазия рекой льётся.
15:27:54 22-02-2024
Ты посмотри только -переживают!!!! Не спят наверное, прислушиваются к шуму, боятся.
Отлично!!!!
15:39:20 22-02-2024
Если крикнуть - на воре шапка горит!... То Байден первый кто кинется свою башку проверять...! А горит она у него да-А-авно уже...!
17:08:35 22-02-2024
Гость (15:39:20 22-02-2024) Если крикнуть - на воре шапка горит!... То Байден первый кто... Поклонники бидона минусуют? Вот уж не думал, что до Барнаула добрались...
23:43:46 22-02-2024
Гость (17:08:35 22-02-2024) Поклонники бидона минусуют? Вот уж не думал, что до Барнаула... Сам в шоке
15:41:24 22-02-2024
дерзко бидон, за слова придется отвечать
17:33:16 22-02-2024
KEHT (15:41:24 22-02-2024) дерзко бидон, за слова придется отвечать... а ты спроси
15:47:15 22-02-2024
Раньше бидон был партнером,потом стал квази партнером.Скоро собакой станет.
08:22:58 23-02-2024
"Кто обзывается, тот так и называется"
08:57:17 23-02-2024
То есть байден боится,что Путин может ему вломить.Но при этом помогает противнику России.На лицо психическое расстройство джо байдена.