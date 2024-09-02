Байк, вальс и слова напутствия. АлтГТУ приветствовал новых студентов

В этом году в вуз поступило около двух тысяч человек

02 сентября 2024, 15:33, ИА Амител

Торжественная линейка АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

На главной площади АлтГТУ прошла традиционная торжественная линейка для первокурсников. Мероприятие объединило около двух тысяч ребят и стало символом начала нового этапа в их жизни. Вместе с новоиспеченными студентами на линейке были преподаватели, ректорат, деканы и директора институтов вуза.

"Вы сделали правильный выбор, поступив в АлтГТУ. Именно здесь вы получите необходимые знания и приобретете востребованные профессии. Впереди вас ждут счастливые студенческие годы, наполненные различными интересными мероприятиями. Я уверен, что все вы сможете профессионально реализоваться на предприятиях Алтайского края, а многие из вас в будущем создадут новые производства. Ребята, удачи. Вперед за знаниями", – обратился к первокурсникам ректор АлтГТУ Андрей Марков.Студентов также поздравили председатель постоянного комитета АКЗС по образованию и науке Александр Молотов, исполнительный директор Союза промышленников края, председатель Попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков, управляющий Алтайским отделением Сбера, выпускник АлтГТУ Иван Шешиков, генеральный директор "Сибэнергмаш-БКЗ" Константин Соболев и начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз.

Сюрпризом для первокурсников стало появление великого русского ученого Ивана Ползунова, который, к всеобщему удивлению, приехал на байке, чтобы лично поприветствовать "политехников". Праздничную атмосферу дополнил вальс, исполненный студентами вместе с солистами студии бального танца "Вернисаж". Концертную программу украсили также выступления вокальной студии "Прелюдия".

Торжественная линейка АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

После торжественной части ребята отправились на факультеты и в институты на встречу с деканами и преподавателями. В течение дня старшие студенты проведут для них тренинги, направленные на знакомство и сплочение коллектива.

Как ранее сообщал amic.ru, в АлтГТУ тщательно готовились к встрече с новичками. В общежитиях выполнили и косметический, и капремонт, а также провели комплексную санобработку. Помимо самих комнат, где-то отремонтировали кровлю, где-то – фасад. Также АлтГТУ в этом году стал участником федерального проекта и получил финансирование. В связи с чем к новому учебному году там появилось новое оборудование и лаборатории.