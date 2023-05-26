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Baza: главу ЦИК Эллу Памфилову экстренно госпитализировали

По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц 24 мая

26 мая 2023, 21:53, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Москве экстренно госпитализировали председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц еще в среду, 24 мая. За два дня до этого, 22 мая, глава ЦИК обращалась к медикам с сильной болью в горле. Назначенное врачами лечение не помогло, после чего врачи решили её срочно госпитализировать. 

Telegram-канал утверждает, что сейчас у неё почти полностью пропало умение говорить, однако жизни Памфиловой ничего не угрожает.

Комментарии 5

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Гость

07:15:43 27-05-2023

Бабке уже 70 лет вы чё хотели?

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Гость

12:24:06 27-05-2023

Да там им всем уже по 70, поэтому так живём.

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Владимир В.

14:36:35 27-05-2023

Человеку и в 80 лет хочется жить.

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Гость

17:46:58 27-05-2023

Да уж, надо бы об отдыхе подумать. Однозначно. Нельзя работать на износ.

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Гость

18:26:53 27-05-2023

Иногда лучше молчать, чем говорить...

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