Baza: главу ЦИК Эллу Памфилову экстренно госпитализировали
По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц 24 мая
26 мая 2023, 21:53, ИА Амител
Фото: ТАСС
В Москве экстренно госпитализировали председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц еще в среду, 24 мая. За два дня до этого, 22 мая, глава ЦИК обращалась к медикам с сильной болью в горле. Назначенное врачами лечение не помогло, после чего врачи решили её срочно госпитализировать.
Telegram-канал утверждает, что сейчас у неё почти полностью пропало умение говорить, однако жизни Памфиловой ничего не угрожает.
07:15:43 27-05-2023
Бабке уже 70 лет вы чё хотели?
12:24:06 27-05-2023
Да там им всем уже по 70, поэтому так живём.
14:36:35 27-05-2023
Человеку и в 80 лет хочется жить.
17:46:58 27-05-2023
Да уж, надо бы об отдыхе подумать. Однозначно. Нельзя работать на износ.
18:26:53 27-05-2023
Иногда лучше молчать, чем говорить...