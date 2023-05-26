Baza: главу ЦИК Эллу Памфилову экстренно госпитализировали

По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц 24 мая

26 мая 2023, 21:53, ИА Амител

Фото: ТАСС

В Москве экстренно госпитализировали председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, Памфилову доставили в одну из столичных больниц еще в среду, 24 мая. За два дня до этого, 22 мая, глава ЦИК обращалась к медикам с сильной болью в горле. Назначенное врачами лечение не помогло, после чего врачи решили её срочно госпитализировать.

Telegram-канал утверждает, что сейчас у неё почти полностью пропало умение говорить, однако жизни Памфиловой ничего не угрожает.