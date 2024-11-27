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Baza: почти 50 уголовных дел возбудили из-за кражи масла за неделю

Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек

27 ноября 2024, 23:18, ИА Амител

Масло / Фото: unsplash.com / Ryu Orn
Масло / Фото: unsplash.com / Ryu Orn

Около 50 уголовных дел лишь за последнюю неделю возбуждены в России из-за кражи масла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что случаи кражи случаются по всей стране. Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек.

Например, в Шуе Ивановской области неизвестная похитила из супермаркета 11 пачек масла и другие товары на общую сумму чуть более четырех тысяч рублей. В Улан-Уде мужчина и женщина похитили сливочное масло и другие товары "к чаю" – злоумышленников нашли и сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В Сызрани 34-летний мужчина смог вынести из "Пятерочки" сразу восемь пачек масла, однако его задержали. В Нижегородской области за 29 украденных пачек женщине предложили подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на спецоперацию.

Канал отмечает, что стоимость пачки сливочного масла с начала года выросла на 23,4%. В январе средние розничные цены были на уровне 876 рублей за килограмм, а в сентябре – уже 1021 рубль.

Происшествия цены

Комментарии 8

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Гость

23:46:26 27-11-2024

Четвертая экономика в мире.
Первая в Европе.
А людишки так себе

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Андрей

00:39:00 28-11-2024

Правильной дорогой идем, товарищи!

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Гость

05:55:05 28-11-2024

Масло, отсрочит мобилизацию.

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Гость

06:22:30 28-11-2024

И не одного дела не завели из за необоснованного завышение цены на само масло

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Гость

07:42:15 28-11-2024

Женщину на СВО из-за 29 пачек масла?! это мелкое же воровство. До 5000 даже уголовки нет или уже есть? Странно, когда мне сосед окна на веранде разбил, участковый мне сказал ущерб то маленький, до 5000 не заводим дела, а за ущерб в суд подавайте, если докажите, что сосед сделал. А женщине то предложили в штурмовики или в госпиталь санитаркой?

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Гость

08:36:05 28-11-2024

Ну чего вы ведетесь на всякую ересь? Одна строчка про отправку на СВО за кражу масла сразу раскрывает хохлячий фейк ))))

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Гость

09:32:21 28-11-2024

Это вам за то что на выборы не ходите

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Гость

12:37:14 28-11-2024

Гость (09:32:21 28-11-2024) Это вам за то что на выборы не ходите... Мы ходим. Только теперь это ничего не решает.

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