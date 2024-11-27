Baza: почти 50 уголовных дел возбудили из-за кражи масла за неделю
Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек
27 ноября 2024, 23:18, ИА Амител
Около 50 уголовных дел лишь за последнюю неделю возбуждены в России из-за кражи масла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что случаи кражи случаются по всей стране. Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек.
Например, в Шуе Ивановской области неизвестная похитила из супермаркета 11 пачек масла и другие товары на общую сумму чуть более четырех тысяч рублей. В Улан-Уде мужчина и женщина похитили сливочное масло и другие товары "к чаю" – злоумышленников нашли и сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
В Сызрани 34-летний мужчина смог вынести из "Пятерочки" сразу восемь пачек масла, однако его задержали. В Нижегородской области за 29 украденных пачек женщине предложили подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на спецоперацию.
Канал отмечает, что стоимость пачки сливочного масла с начала года выросла на 23,4%. В январе средние розничные цены были на уровне 876 рублей за килограмм, а в сентябре – уже 1021 рубль.
23:46:26 27-11-2024
Четвертая экономика в мире.
Первая в Европе.
А людишки так себе
00:39:00 28-11-2024
Правильной дорогой идем, товарищи!
05:55:05 28-11-2024
Масло, отсрочит мобилизацию.
06:22:30 28-11-2024
И не одного дела не завели из за необоснованного завышение цены на само масло
07:42:15 28-11-2024
Женщину на СВО из-за 29 пачек масла?! это мелкое же воровство. До 5000 даже уголовки нет или уже есть? Странно, когда мне сосед окна на веранде разбил, участковый мне сказал ущерб то маленький, до 5000 не заводим дела, а за ущерб в суд подавайте, если докажите, что сосед сделал. А женщине то предложили в штурмовики или в госпиталь санитаркой?
08:36:05 28-11-2024
Ну чего вы ведетесь на всякую ересь? Одна строчка про отправку на СВО за кражу масла сразу раскрывает хохлячий фейк ))))
09:32:21 28-11-2024
Это вам за то что на выборы не ходите
12:37:14 28-11-2024
Гость (09:32:21 28-11-2024) Это вам за то что на выборы не ходите... Мы ходим. Только теперь это ничего не решает.