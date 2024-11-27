Baza: почти 50 уголовных дел возбудили из-за кражи масла за неделю

Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек

27 ноября 2024, 23:18, ИА Амител

Масло / Фото: unsplash.com / Ryu Orn

Около 50 уголовных дел лишь за последнюю неделю возбуждены в России из-за кражи масла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что случаи кражи случаются по всей стране. Воруют и другие товары, однако масло всегда берут сразу по несколько пачек.

Например, в Шуе Ивановской области неизвестная похитила из супермаркета 11 пачек масла и другие товары на общую сумму чуть более четырех тысяч рублей. В Улан-Уде мужчина и женщина похитили сливочное масло и другие товары "к чаю" – злоумышленников нашли и сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В Сызрани 34-летний мужчина смог вынести из "Пятерочки" сразу восемь пачек масла, однако его задержали. В Нижегородской области за 29 украденных пачек женщине предложили подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на спецоперацию.

Канал отмечает, что стоимость пачки сливочного масла с начала года выросла на 23,4%. В январе средние розничные цены были на уровне 876 рублей за килограмм, а в сентябре – уже 1021 рубль.