На территории есть все необходимое, чтобы начать или масштабировать бизнес

28 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KD7MM

Фото: Татьяна Николаева

Когда бизнес расширяется вместе с объемом запланированных задач, а иногда и парком оборудования, арендованные складские и производственные помещения зачастую меняют на собственные. Это – возможность вывести свое дело на новый уровень, производить больше, иметь гарантии и, наконец, экономить.

Готовая база сейчас продается в промышленной зоне Бийска. Местоположение – удобное, есть все коммуникации, а также собственный парк спецтехники, который тоже выставлен на продажу.

Где находится база?

База расположена по адресу: г.о. Бийск, пос. Нагорный, р-н Восточный, ул. Яминская, 18. Транспорт заезжает на территорию со стороны Яминской.

Фото: Татьяна Николаева

Что сейчас есть на базе?

База общей площадью 6586 кв.м включает:

административное помещение (1530 кв.м);

диспетчерскую (122 кв.м);

мастерские (1658 кв.м);

склады (865 кв.м);

ремонтно-механическую мастерскую (481 кв.м);

гараж под легковые автомобили (276 кв.м);

гараж под спецтехнику (1181 кв.м);

склад ГСМ (47 кв.м);

проходную.

Общая площадь земельного участка – 31054 кв.м. Прилегающая территория благоустроена, заасфальтирована.

Помещения подключены к сетям инженерных коммуникаций: электроснабжение и канализация – к центральному, водопровод и отопление – к автономным.

Фото: Татьяна Николаева

Кому сейчас принадлежит база?

Имущество принадлежит ОАО "ДСУ № 1" и продается в рамках дела о банкротстве.

Сколько стоит база?

Стоимость базы – 46 000 000 рублей.

Какая спецтехника продается с базой?

С базой продается 15 единиц дорожно-строительной техники:

катки дорожные;

асфальтоукладчик;

грейдер и автогрейдеры;

экскаваторы;

бульдозер;

фреза дорожная;

автокран;

4 автомобиля КамАЗ 2017 года выпуска.

Посмотреть модели и узнать их стоимость можно здесь, а задать все интересующие вопросы – по телефону: 8-902-998-8879 (Алексей Сергеевич).

Фото: Татьяна Николаева

ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

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