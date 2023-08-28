База с дорожной спецтехникой продается в Бийске
На территории есть все необходимое, чтобы начать или масштабировать бизнес
28 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KD7MM
Когда бизнес расширяется вместе с объемом запланированных задач, а иногда и парком оборудования, арендованные складские и производственные помещения зачастую меняют на собственные. Это – возможность вывести свое дело на новый уровень, производить больше, иметь гарантии и, наконец, экономить.
Готовая база сейчас продается в промышленной зоне Бийска. Местоположение – удобное, есть все коммуникации, а также собственный парк спецтехники, который тоже выставлен на продажу.
Где находится база?
База расположена по адресу: г.о. Бийск, пос. Нагорный, р-н Восточный, ул. Яминская, 18. Транспорт заезжает на территорию со стороны Яминской.
Что сейчас есть на базе?
База общей площадью 6586 кв.м включает:
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административное помещение (1530 кв.м);
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диспетчерскую (122 кв.м);
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мастерские (1658 кв.м);
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склады (865 кв.м);
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ремонтно-механическую мастерскую (481 кв.м);
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гараж под легковые автомобили (276 кв.м);
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гараж под спецтехнику (1181 кв.м);
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склад ГСМ (47 кв.м);
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проходную.
Общая площадь земельного участка – 31054 кв.м. Прилегающая территория благоустроена, заасфальтирована.
Помещения подключены к сетям инженерных коммуникаций: электроснабжение и канализация – к центральному, водопровод и отопление – к автономным.
Кому сейчас принадлежит база?
Имущество принадлежит ОАО "ДСУ № 1" и продается в рамках дела о банкротстве.
Сколько стоит база?
Стоимость базы – 46 000 000 рублей.
Какая спецтехника продается с базой?
С базой продается 15 единиц дорожно-строительной техники:
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катки дорожные;
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асфальтоукладчик;
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грейдер и автогрейдеры;
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экскаваторы;
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бульдозер;
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фреза дорожная;
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автокран;
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4 автомобиля КамАЗ 2017 года выпуска.
Посмотреть модели и узнать их стоимость можно здесь, а задать все интересующие вопросы – по телефону: 8-902-998-8879 (Алексей Сергеевич).
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