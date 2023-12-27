Baza: снимки с "почти голой" вечеринки дошли до Путина
После этого у ее участников и начались проблемы
27 декабря 2023, 20:59, ИА Амител
Проблемы у артистов с "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой начались после того, как ее содержанию возмутились военные, а фото и видео впоследствии дошли до президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседников, недавно Путин принял участие в награждении военнослужащих медалями "Золотая Звезда" Героя России. Спустя сутки случилась скандальная вечеринка. Кто именно из военных возмутился, неизвестно, однако кадры дошли до главы государства, которому это очень не понравилось.
В результате до участников вечеринки в "Мутаборе" довели, что теперь их ждут большие проблемы. Филипп Киркоров, как наиболее "авторитетный" засветившийся на мероприятии, попытался сгладить свое участие первым. После же пошла волна извинений и от остальных участников мероприятия.
21:11:55 27-12-2023
Ну всё черти готовьтесь, большой босс вас накажет.
21:51:08 27-12-2023
У нас самый лучший Президент, я его обожаю!
11:18:27 28-12-2023
гостья (21:51:08 27-12-2023) У нас самый лучший Президент, я его обожаю!... Присоединяюсь. Президент у нас действительно лучший!!!
22:42:57 27-12-2023
Давно пора дрюкнуть эту шушеру...
23:11:43 27-12-2023
Вот раздули проблему, смешно, можно было прочитать новость и забыть про нее, но кому-то выгодно из этого сделать сенсацию.
10:06:41 28-12-2023
Гость (23:11:43 27-12-2023) Вот раздули проблему, смешно, можно было прочитать новость и... Вам нагадили на голову, вот тоже мне новость, давно пора наплевать и забыть...
10:15:34 28-12-2023
Гость (10:06:41 28-12-2023) Вам нагадили на голову, вот тоже мне новость, давно пора нап... Если вы каждую всплывшую в сети фотографию с чем-то вам неприятным воспринимаете как личное оскорбление - может, в консерватории что подправить пора? Иначе можно и в психушку загреметь, с таким-то подходом. Или вы, увидев неподобающе одетого Киркорова, опасаетесь за свою ориентацию? Так в этом тоже, как бы вам ни хотелось обратного, виноват не он)
06:27:59 28-12-2023
Ему почтой России отправляли?
06:56:00 28-12-2023
На облезлых клоунов смотреть... себя не уважать.
07:15:53 28-12-2023
после того, как ее содержанию возмутились военные --- наверное это была главная причина
08:11:57 28-12-2023
Гость (07:15:53 28-12-2023) после того, как ее содержанию возмутились военные --- наверн... чтобы подешевели яйца в стране нужно чтобы этим вопросом заинтересовались военные???
08:43:35 28-12-2023
горожанка (08:11:57 28-12-2023) чтобы подешевели яйца в стране нужно чтобы этим вопросом за... Сейчас на многое будет влиять то, чем заинтересуются военные. Подорожание чего-то во время войны военным понять легче, чем сатанинский шабаш с бриллиантами за заду
09:18:37 28-12-2023
Ну всё, выпускайте Адамчика, ему новые ордена нужны.
09:19:42 28-12-2023
Ивлеева вылезла, и все сошли с ума. У вас наверное в жизни нет ничего, что может увлечь, кроме как превращаться в унылых баб, собирающих сплетни, но не надо ваши страсть к сплетням выдавать за нечто разумное. Хотя кому я это говорю.
09:37:58 28-12-2023
Гость (09:19:42 28-12-2023) Ивлеева вылезла, и все сошли с ума. У вас наверное в жизни... превращаться в унылых баб ---- "начались после того, как ее содержанию возмутились военные"
09:46:03 28-12-2023
"а фото и видео впоследствии дошли до президента Владимира Путина" ... "недавно Путин принял участие в награждении военнослужащих медалями "Золотая Звезда" Героя России. Спустя сутки случилась скандальная вечеринка.Кто именно из военных возмутился, неизвестно" Как связаны эти два предложения??
10:58:11 28-12-2023
Зажравшиеся артисты, судя по одежке им многое не надо, вот и пусть ходят голенькими.....