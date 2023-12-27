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Baza: снимки с "почти голой" вечеринки дошли до Путина

После этого у ее участников и начались проблемы

27 декабря 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Проблемы у артистов с "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой начались после того, как ее содержанию возмутились военные, а фото и видео впоследствии дошли до президента Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, недавно Путин принял участие в награждении военнослужащих медалями "Золотая Звезда" Героя России. Спустя сутки случилась скандальная вечеринка. Кто именно из военных возмутился, неизвестно, однако кадры дошли до главы государства, которому это очень не понравилось.

В результате до участников вечеринки в "Мутаборе" довели, что теперь их ждут большие проблемы. Филипп Киркоров, как наиболее "авторитетный" засветившийся на мероприятии, попытался сгладить свое участие первым. После же пошла волна извинений и от остальных участников мероприятия.

Комментарии 17

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Стаканчик

21:11:55 27-12-2023

Ну всё черти готовьтесь, большой босс вас накажет.

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гостья

21:51:08 27-12-2023

У нас самый лучший Президент, я его обожаю!

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горожанка

11:18:27 28-12-2023

гостья (21:51:08 27-12-2023) У нас самый лучший Президент, я его обожаю!... Присоединяюсь. Президент у нас действительно лучший!!!

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Гена

22:42:57 27-12-2023

Давно пора дрюкнуть эту шушеру...

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Гость

23:11:43 27-12-2023

Вот раздули проблему, смешно, можно было прочитать новость и забыть про нее, но кому-то выгодно из этого сделать сенсацию.

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Гость

10:06:41 28-12-2023

Гость (23:11:43 27-12-2023) Вот раздули проблему, смешно, можно было прочитать новость и... Вам нагадили на голову, вот тоже мне новость, давно пора наплевать и забыть...

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Гость

10:15:34 28-12-2023

Гость (10:06:41 28-12-2023) Вам нагадили на голову, вот тоже мне новость, давно пора нап... Если вы каждую всплывшую в сети фотографию с чем-то вам неприятным воспринимаете как личное оскорбление - может, в консерватории что подправить пора? Иначе можно и в психушку загреметь, с таким-то подходом. Или вы, увидев неподобающе одетого Киркорова, опасаетесь за свою ориентацию? Так в этом тоже, как бы вам ни хотелось обратного, виноват не он)

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Гость

06:27:59 28-12-2023

Ему почтой России отправляли?

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гость

06:56:00 28-12-2023

На облезлых клоунов смотреть... себя не уважать.

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Гость

07:15:53 28-12-2023

после того, как ее содержанию возмутились военные --- наверное это была главная причина

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горожанка

08:11:57 28-12-2023

Гость (07:15:53 28-12-2023) после того, как ее содержанию возмутились военные --- наверн... чтобы подешевели яйца в стране нужно чтобы этим вопросом заинтересовались военные???

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Гость

08:43:35 28-12-2023

горожанка (08:11:57 28-12-2023) чтобы подешевели яйца в стране нужно чтобы этим вопросом за... Сейчас на многое будет влиять то, чем заинтересуются военные. Подорожание чего-то во время войны военным понять легче, чем сатанинский шабаш с бриллиантами за заду

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Гость

09:18:37 28-12-2023

Ну всё, выпускайте Адамчика, ему новые ордена нужны.

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Гость

09:19:42 28-12-2023

Ивлеева вылезла, и все сошли с ума⁠⁠. У вас наверное в жизни нет ничего, что может увлечь, кроме как превращаться в унылых баб, собирающих сплетни, но не надо ваши страсть к сплетням выдавать за нечто разумное. Хотя кому я это говорю.

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Гость

09:37:58 28-12-2023

Гость (09:19:42 28-12-2023) Ивлеева вылезла, и все сошли с ума⁠⁠. У вас наверное в жизни... превращаться в унылых баб ---- "начались после того, как ее содержанию возмутились военные"

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Гость

09:46:03 28-12-2023

"а фото и видео впоследствии дошли до президента Владимира Путина" ... "недавно Путин принял участие в награждении военнослужащих медалями "Золотая Звезда" Героя России. Спустя сутки случилась скандальная вечеринка.Кто именно из военных возмутился, неизвестно" Как связаны эти два предложения??

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Гость

10:58:11 28-12-2023

Зажравшиеся артисты, судя по одежке им многое не надо, вот и пусть ходят голенькими.....

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