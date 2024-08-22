Baza: Украина попыталась нанести удар по порту "Кавказ"
Сейчас на Таманском полуострове виден дым
22 августа 2024, 21:24, ИА Амител
Ракета в полете / Фото: unsplash.com
Очевидцы сообщают о попытках удара по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сейчас на Таманском полуострове виден дым. Проезд по Крымскому мосту закрыт. Официально произошедшее пока не комментировалось.
Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, Киев использовал для атаки ракету "Нептун", которая попала в пришвартованное судно. Сейчас в порту пожар. Информация о пострадавших уточняется.
23:39:32 22-08-2024
там паром с топливом был, вот его подбили, затоплен. И неясно что с персоналом на судне и в пароме 3 часа с небольшим назад. ну в 16:30 по Мск