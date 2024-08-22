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Baza: Украина попыталась нанести удар по порту "Кавказ"

Сейчас на Таманском полуострове виден дым

22 августа 2024, 21:24, ИА Амител

Ракета в полете / Фото: unsplash.com
Ракета в полете / Фото: unsplash.com

Очевидцы сообщают о попытках удара по порту "Кавказ" в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас на Таманском полуострове виден дым. Проезд по Крымскому мосту закрыт. Официально произошедшее пока не комментировалось.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник, Киев использовал для атаки ракету "Нептун", которая попала в пришвартованное судно. Сейчас в порту пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Происшествия спецоперация

Комментарии 1

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Гость

23:39:32 22-08-2024

там паром с топливом был, вот его подбили, затоплен. И неясно что с персоналом на судне и в пароме 3 часа с небольшим назад. ну в 16:30 по Мск

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