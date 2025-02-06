Baza: в России пластиковые окна могут подорожать на 10–20%

Крупнейший российский производитель планирует поднять цены из-за остановки поставок сырья

06 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru

В России ожидается подорожание пластиковых окон на 10–20%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также резко вырасти в цене могут трубы и другие изделия из ПВХ. По словам поставщиков, причиной стала атака беспилотников на завод в Нижегородской области.

Согласно данным Baza, производители пластиковых окон и профилей направили своим партнерам и закупщикам письма, в которых предупредили о росте цен на 10–20%. Исходя из документов, это произойдет из-за атаки дронов на завод СИБУР и дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ.

Цены на продукцию могут поднять уже в ближайшие дни. Один из представителей рассказал, что после атаки на завод "СИБУР-Кстово" цены на продукцию ПВХ сразу повысили два других крупных предприятия: Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО "Саянскхимпласт". Если раньше килограмм суспензии ПВХ стоил 98–99 рублей, то сейчас цены увеличились на 15–20%.

"По данным Росстата, средняя цена на установку пластиковых окон на 1 квадратный метр в декабре 2024 года составляла 16 960 рублей, для жителей ЦФО – 19 560 рублей. После повышения цен суммы могут измениться так: от 19 504 до 20 352 рублей по России и от 22 494 до 23 472 рублей по Центральному федеральному округу", – подчеркивает Baza.

Из-за повышения стоимости сырья могут подорожать и другие товары, в производстве которых используется ПВХ. Это искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода и многое другое.

Завод "СИБУР-Кстово" атаковали беспилотники в ночь на 29 января. Пожар потушили лишь спустя два дня.

При этом представители СИБУРа отказались комментировать информацию о повышении цен.