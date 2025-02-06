Baza: в России пластиковые окна могут подорожать на 10–20%
Крупнейший российский производитель планирует поднять цены из-за остановки поставок сырья
06 февраля 2025, 10:55, ИА Амител
В России ожидается подорожание пластиковых окон на 10–20%. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Также резко вырасти в цене могут трубы и другие изделия из ПВХ. По словам поставщиков, причиной стала атака беспилотников на завод в Нижегородской области.
Согласно данным Baza, производители пластиковых окон и профилей направили своим партнерам и закупщикам письма, в которых предупредили о росте цен на 10–20%. Исходя из документов, это произойдет из-за атаки дронов на завод СИБУР и дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ.
Цены на продукцию могут поднять уже в ближайшие дни. Один из представителей рассказал, что после атаки на завод "СИБУР-Кстово" цены на продукцию ПВХ сразу повысили два других крупных предприятия: Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО "Саянскхимпласт". Если раньше килограмм суспензии ПВХ стоил 98–99 рублей, то сейчас цены увеличились на 15–20%.
"По данным Росстата, средняя цена на установку пластиковых окон на 1 квадратный метр в декабре 2024 года составляла 16 960 рублей, для жителей ЦФО – 19 560 рублей. После повышения цен суммы могут измениться так: от 19 504 до 20 352 рублей по России и от 22 494 до 23 472 рублей по Центральному федеральному округу", – подчеркивает Baza.
Из-за повышения стоимости сырья могут подорожать и другие товары, в производстве которых используется ПВХ. Это искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода и многое другое.
Завод "СИБУР-Кстово" атаковали беспилотники в ночь на 29 января. Пожар потушили лишь спустя два дня.
При этом представители СИБУРа отказались комментировать информацию о повышении цен.
11:25:24 06-02-2025
А что в России может подешеветь? Труд работяг разве что.
11:41:15 06-02-2025
За все заплатит народ, это понятно. Не СИБУР же.
12:37:50 06-02-2025
т.е. уже даже на причины накрутки цен не заморачиваются
12:43:07 06-02-2025
Да ладно, окна и так дорогие, их теперь меньше меняют, вот производители стараются повысить покупательскую акивность)))
19:09:42 06-02-2025
Гость (12:43:07 06-02-2025) Да ладно, окна и так дорогие, их теперь меньше меняют, вот п... кому дорого - не пользуйтесь! заныли тут хором
13:42:31 06-02-2025
Доиграются они. Придут китайцы и задавят до конца, с такими ценами не далеко до массовых закрытий мелких и средних производителей.
19:55:50 06-02-2025
Не могут подорожать, а подорожают со следующей недели - все поставщики ПВХ профилей уже прислали письма о повышении стоимости.
07:04:16 07-02-2025
Поломался один завод, а цены повысили два других...