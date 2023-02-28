Baza: в Санкт-Петербурге ввели план "Ковёр" из-за НЛО в воздухе
В небо над городом якобы подняли истребители
28 февраля 2023, 15:15, ИА Амител
План "Ковёр" ввели в Санкт-Петербурге из-за неопознанного летающего объекта в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По их информации, в небо над городом якобы подняли истребители. Подобный сигнал подаётся при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летающего объекта.
Предположительно, ситуация может быть связана с беспилотниками. Ранее их фиксировали в районе нефтебазы в Туапсе, на которой ночью произошёл пожар, и в Белгороде.
Согласно данным сервиса FlighRadar, сейчас на подлёте к Северной столице нет ни одного самолёта. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщил, что Пулково временно не принимает воздушные суда.
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