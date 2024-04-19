Беги, Барнаул, беги. 19 мая впервые пройдет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"
Принять участие может любой желающий
19 апреля 2024, 11:23, ИА Амител erid: LjN8K31F6
"ЗаБег.РФ" – это крупнейший в мире и рекордный полумарафон с синхронным стартом. Ровно в 09:00 по московскому времени участники стартуют во всех регионах России: в одну минуту начинают бежать одиннадцать часовых поясов. В 2023 году более 160 тысяч человек из 85 городов присоединились к этому спортивному празднику.
Кто может участвовать в полумарафоне?
В "ЗаБеге" может принять участие любой желающий от 6 лет, если нет ограничений по здоровью.
На выбор участников представлено четыре дистанции:
- 1 км;
- 5 км;
- 10 км;
- 21,1 км.
"ЗаБег" пройдет в центре Барнаула. Стартовый городок установят на площади Советов. Там же состоится большая праздничная программа для участников и болельщиков. Вдоль беговой дистанции будут работать фан-зоны и несколько пунктов питания для бегунов.
Как подготовиться к мероприятию?
Специальной подготовки не требуется: можно пробежать в легком темпе как 5 км, соревнуясь с друзьями на самое красивое селфи с трассы, так и первую официальную десятку или даже преодолеть полумарафон.
Каждый участник получит фирменную футболку "ЗаБег.РФ" и после завершения дистанции – медаль финишера.
Для чего проводят "ЗаБег.РФ"?
Основная цель забега – вовлечь людей в занятия спортом. Для кого-то это будет стимулом наконец-то начать бегать, для кого-то – отличным способом провести время с семьей и друзьями.
Традиционно в рамках этой гонки пройдет битва за звание беговой столицы страны.
Как определят город-победитель?
Лидера определят по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению бегунов к общему населению города и средней скорости бега атлетов.
Победивший город получит во владение на целый год специальный кубок.
Узнать подробности и зарегистрироваться на старт можно на официальном сайте забег.рф.
Информационный партнер "ЗаБег.РФ" в Барнауле – радиостанция DFM (ДиЭфЭм) Барнаул. В официальной группе ВК радиостанции можно выиграть слоты на "ЗаБег".
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12:01:38 19-04-2024
И так уже пол Барнаула убежало в лучшие края.
17:45:16 19-04-2024
Гость (12:01:38 19-04-2024) И так уже пол Барнаула убежало в лучшие края.... Рабицей город огородить!? Что бы и эти не убежали!.. потом проводите...!
18:45:33 19-04-2024
Платить 900 рублей за пробег на 5 километров? Ждите массовости)))
21:23:00 20-04-2024
Бежать.. Солнце такое большое, а теплых мест под ним, так мало...