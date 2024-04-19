Беги, Барнаул, беги. 19 мая впервые пройдет всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"

Принять участие может любой желающий

19 апреля 2024, 11:23, ИА Амител erid: LjN8K31F6

Участники забега / Фото: vk.com/zabegrf

"ЗаБег.РФ" ­– это крупнейший в мире и рекордный полумарафон с синхронным стартом. Ровно в 09:00 по московскому времени участники стартуют во всех регионах России: в одну минуту начинают бежать одиннадцать часовых поясов. В 2023 году более 160 тысяч человек из 85 городов присоединились к этому спортивному празднику.

Кто может участвовать в полумарафоне?

В "ЗаБеге" может принять участие любой желающий от 6 лет, если нет ограничений по здоровью.

На выбор участников представлено четыре дистанции:

1 км;

5 км;

10 км;

21,1 км.

"ЗаБег" пройдет в центре Барнаула. Стартовый городок установят на площади Советов. Там же состоится большая праздничная программа для участников и болельщиков. Вдоль беговой дистанции будут работать фан-зоны и несколько пунктов питания для бегунов.

Как подготовиться к мероприятию?

Специальной подготовки не требуется: можно пробежать в легком темпе как 5 км, соревнуясь с друзьями на самое красивое селфи с трассы, так и первую официальную десятку или даже преодолеть полумарафон.

Каждый участник получит фирменную футболку "ЗаБег.РФ" и после завершения дистанции – медаль финишера.

Для чего проводят "ЗаБег.РФ"?

Основная цель забега – вовлечь людей в занятия спортом. Для кого-то это будет стимулом наконец-то начать бегать, для кого-то ­– отличным способом провести время с семьей и друзьями.

Традиционно в рамках этой гонки пройдет битва за звание беговой столицы страны.

Как определят город-победитель?

Лидера определят по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению бегунов к общему населению города и средней скорости бега атлетов.

Победивший город получит во владение на целый год специальный кубок.

Узнать подробности и зарегистрироваться на старт можно на официальном сайте забег .рф .

Информационный партнер "ЗаБег.РФ" в Барнауле – радиостанция DFM (ДиЭфЭм) Барнаул. В официальной группе ВК радиостанции можно выиграть слоты на "ЗаБег".

ООО "Олимп"

Реклама