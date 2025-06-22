Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Он уже выехал из страны

22 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео / t.me/tsikhanouskaya

В Белоруссии из тюрьмы освободили оппозиционера Сергея Тихановского – мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РБК со ссылкой на издание "Наша нива".

Всего белорусские власти 21 июня освободили 14 человек. Этому способствовал визит в страну спецпредставителя президента США Кита Келлога, который встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Освобождены еще несколько сторонников белорусской оппозиции: бывший доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, журналист Игорь Карней и другие.

Сергей Тихановский уже выехал из страны. Напомним, его арестовали в 2020 году и обвинили в организации массовых беспорядков. В 2021 году его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.