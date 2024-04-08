Белоснежная улыбка – просто. Стоматология Sirius в Барнауле бережно отбеливает зубы

Благодаря щадящему составу процедура меньше травмирует эмаль

08 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KD5Ju

Улыбка / Фото: Racool_studio / freepik.com

Кто сегодня не мечтает о красивой и белоснежной улыбке, которая позволит уверенно и раскрепощенно чувствовать себя при любом разговоре? К сожалению, природа не всех наградила белыми зубами, потому и существует процедура отбеливания. Эксперты в один голос заявляют, что домашнее отбеливание может быть опасно для зубной эмали. Гораздо разумнее довериться профессионалам и обратиться в проверенную клинику. Например, в Барнауле сделать процедуру отбеливания зубов можно в стоматологическом центре Sirius*, который предлагает современный, надежный и более бережный способ – Zoom 4*.

В чем преимущества системы отбеливания Zoom 4?

Главное отличие – более бережное воздействие на зубную эмаль и большая безопасность.

Все дело в том, что концентрация перекиси водорода в отбеливающем геле снижена до 25%, что уменьшает агрессивное воздействие на эмаль, не ослабляя при этом осветляющий эффект. Кроме того, в состав геля добавлен фосфат кальция, который заполняет пустоты, образующиеся после разрушения пигмента. Его задача – укреплять эмаль.

Итак, технология Zoom 4 призвана:

профессионально и бережно отбеливать зубы;

укреплять эмаль за счет состава специального геля;

сокращать период гиперчувствительности зубов с нескольких суток до 10-12 часов;

сокращать время отбеливания примерно до 45 минут (при применении некоторых систем время может достигать полутора часов).

Отбеливание зубов / Фото: центр стоматологии Sirius

Есть ли у процедуры противопоказания?

Да. Отбеливание Zoom 4 не проводят, если есть:

нелеченые кариозные очаги;

повышенная чувствительность зубов;

гингивиты и стоматиты;

сколы и другие дефекты эмали;

аллергические реакции на компоненты геля;

беременность и период кормления грудью.

А также если пациент принимает фотосенсибилизирующие препараты или ему меньше 18 лет.

Надолго ли сохраняется эффект отбеливания?

Эффект отбеливания может сохраняться до одного-полутора лет. Срок зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни и соблюдения некоторых рекомендаций.

Вот что советуют специалисты Sirius своим пациентам:

В течение недели после отбеливания не употреблять красящие продукты (кофе, черный чай, газировку, красное вино, свеклу и т.д.). После отбеливания не курить, так как табачный дым способен вызвать потемнение зубов. В течение первой недели не красить губы яркой губной помадой. При ежедневном домашнем уходе за зубами и полостью рта следовать рекомендациям стоматолога.

Сколько стоит процедура щадящего отбеливания?

Стоимость услуг в стоматологической клинике Sirius:

профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 – 32 000 руб.;

профессиональное отбеливание зубов (две челюсти) системой Opalescence Go* – 10 300 руб.

Кстати, по промокоду "Amic" в клинике сделают скидку на отбеливание 1000 рублей. Срок действия промокода – до 30.04.2024 включительно.

А есть еще какие-нибудь скидки и акции?

Да. В Sirius бессрочно действуют две акции, которые помогают пациентам стать ближе к мечте о здоровой и красивой улыбке:

скидка 20% на лечение и протезирование зубов в интерн-кабинете;

скидка 12% за рекомендацию клиники.

Какие услуги оказывают в клинике?

В стоматологии Sirius, помимо отбеливания:

лечат кариес и корневые каналы;

удаляют зубы;

устанавливают виниры, вкладки и коронки;

делают имплантацию;

выполняют профессиональную чистку зубов;

лечат зубы по полисам ДМС (страховых компаний СПАО "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", BestDoctor*).

"В основе нашей работы лежит основополагающий принцип современной стоматологии – применение зубосохраняющих методик. Мы составляем индивидуальный план лечения, подбираем удобное время и рассказываем о каждом нашем действии", – говорят в центре.

Стоматологический центр Sirius

Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 107

Тел.: +7 (3852) 760-795; 8-923-001-96-36

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*Sirius ("Сириус"); Zoom 4 ("Зум 4"); Opalescence Go ("Опэлэсенс гоу"); BestDoctor ("БестДоктор").

ООО ЦС "Сириус"

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