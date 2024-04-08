Белоснежная улыбка – просто. Стоматология Sirius в Барнауле бережно отбеливает зубы
Благодаря щадящему составу процедура меньше травмирует эмаль
08 апреля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KD5Ju
Кто сегодня не мечтает о красивой и белоснежной улыбке, которая позволит уверенно и раскрепощенно чувствовать себя при любом разговоре? К сожалению, природа не всех наградила белыми зубами, потому и существует процедура отбеливания. Эксперты в один голос заявляют, что домашнее отбеливание может быть опасно для зубной эмали. Гораздо разумнее довериться профессионалам и обратиться в проверенную клинику. Например, в Барнауле сделать процедуру отбеливания зубов можно в стоматологическом центре Sirius*, который предлагает современный, надежный и более бережный способ – Zoom 4*.
В чем преимущества системы отбеливания Zoom 4?
Главное отличие – более бережное воздействие на зубную эмаль и большая безопасность.
Все дело в том, что концентрация перекиси водорода в отбеливающем геле снижена до 25%, что уменьшает агрессивное воздействие на эмаль, не ослабляя при этом осветляющий эффект. Кроме того, в состав геля добавлен фосфат кальция, который заполняет пустоты, образующиеся после разрушения пигмента. Его задача – укреплять эмаль.
Итак, технология Zoom 4 призвана:
- профессионально и бережно отбеливать зубы;
- укреплять эмаль за счет состава специального геля;
- сокращать период гиперчувствительности зубов с нескольких суток до 10-12 часов;
- сокращать время отбеливания примерно до 45 минут (при применении некоторых систем время может достигать полутора часов).
Есть ли у процедуры противопоказания?
Да. Отбеливание Zoom 4 не проводят, если есть:
- нелеченые кариозные очаги;
- повышенная чувствительность зубов;
- гингивиты и стоматиты;
- сколы и другие дефекты эмали;
- аллергические реакции на компоненты геля;
- беременность и период кормления грудью.
А также если пациент принимает фотосенсибилизирующие препараты или ему меньше 18 лет.
Надолго ли сохраняется эффект отбеливания?
Эффект отбеливания может сохраняться до одного-полутора лет. Срок зависит от индивидуальных особенностей организма, образа жизни и соблюдения некоторых рекомендаций.
Вот что советуют специалисты Sirius своим пациентам:
- В течение недели после отбеливания не употреблять красящие продукты (кофе, черный чай, газировку, красное вино, свеклу и т.д.).
- После отбеливания не курить, так как табачный дым способен вызвать потемнение зубов.
- В течение первой недели не красить губы яркой губной помадой.
- При ежедневном домашнем уходе за зубами и полостью рта следовать рекомендациям стоматолога.
Сколько стоит процедура щадящего отбеливания?
Стоимость услуг в стоматологической клинике Sirius:
- профессиональное отбеливание зубов Zoom 4 – 32 000 руб.;
- профессиональное отбеливание зубов (две челюсти) системой Opalescence Go* – 10 300 руб.
Кстати, по промокоду "Amic" в клинике сделают скидку на отбеливание 1000 рублей. Срок действия промокода – до 30.04.2024 включительно.
А есть еще какие-нибудь скидки и акции?
Да. В Sirius бессрочно действуют две акции, которые помогают пациентам стать ближе к мечте о здоровой и красивой улыбке:
- скидка 20% на лечение и протезирование зубов в интерн-кабинете;
- скидка 12% за рекомендацию клиники.
Какие услуги оказывают в клинике?
В стоматологии Sirius, помимо отбеливания:
- лечат кариес и корневые каналы;
- удаляют зубы;
- устанавливают виниры, вкладки и коронки;
- делают имплантацию;
- выполняют профессиональную чистку зубов;
- лечат зубы по полисам ДМС (страховых компаний СПАО "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", BestDoctor*).
"В основе нашей работы лежит основополагающий принцип современной стоматологии – применение зубосохраняющих методик. Мы составляем индивидуальный план лечения, подбираем удобное время и рассказываем о каждом нашем действии", – говорят в центре.
Стоматологический центр Sirius
Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 107
Тел.: +7 (3852) 760-795; 8-923-001-96-36
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*Sirius ("Сириус"); Zoom 4 ("Зум 4"); Opalescence Go ("Опэлэсенс гоу"); BestDoctor ("БестДоктор").
ООО ЦС "Сириус"Реклама
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