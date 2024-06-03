Белоусов впервые принял участие в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны

Глава ведомства появился на экране на фоне флагов РФ и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах

03 июня 2024, 21:56, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru

Министр обороны Андрей Белоусов впервые принял участие в оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщает ТАСС, глава ведомства появился на экране на фоне флагов РФ и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах.

Ранее фамилия отсутствовала в перечнях участников таких мероприятий. В частности, 31 мая – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял тогда, что Белоусов находился в командировке в Астане.

Напомним, что Белоусов возглавил ведомство в прошлом месяце. Он действительный государственный советник России 1-го класса. Для служащих Минобороны к такому рангу полагаются погоны с одной большой шитой звездой и эмблемой ведомства в венке.

Вместе с тем указа о включении Белоусова как министра обороны в число постоянных членов СБ РФ на настоящий момент не было. Однако порой на подобные мероприятия приглашают чиновников без такого статуса.