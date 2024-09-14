Белый дом: США относятся серьезно к предупреждению Путина об ударах ВСУ
Ранее президент заявлял, что возможное решение Вашингтона об ударах вглубь РФ поменяет всю суть конфликта
14 сентября 2024, 06:56, ИА Амител
Белый дом относится серьезно к предупреждению президента России Владимира Путина об ответе на вероятное разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойного западного оружия. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
"Да, мы серьезно относимся к этим комментариям", – сказал представитель Белого дома.
Ранее Путин заявил, что удары вглубь РФ западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией. Он отметил, что возможное решение стран Запада поменяет "всю природу" происходящего, а Москве потребуется принимать решение исходя из появляющихся угроз.
08:41:26 16-09-2024
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