"Белый халат" в соцсетях. Как медцентрам завоевать доверие пациентов?

В Digital-агентстве Zavod рассказали, в чем залог успешного аккаунта клиники

21 марта 2025, 17:30, ИА Амител erid: 2W5zFJGR8pG

Врач / Фото: benzoix / freepik.com

Медцентрам непросто зацепить внимание пользователей, потому что чаще всего публикуемый контент тяжелый для восприятия. Терминология, сухая подача информации, обилие стоковых изображений – лишь малая часть того, с чем обычно можно столкнуться в большинстве аккаунтов клиник. По данным исследования маркетингового агентства Korol Media*, треть россиян выбирают медцентр, ориентируясь на конкретного врача. При этом четверть принимают финальное решение о записи на прием, основываясь на информации из соцсетей.

Digital-агентство Zavod * рекомендует максимально задействовать медперсонал в создании контента. Это позволит потенциальным клиентам заочно познакомиться с врачами, повышая доверие и лояльность к клинике.

Личный бренд врача: примеры из практики

В стратегиях продвижения стоматологий "Апекс" и "Улыбка" – акцент на личный бренд врачей. Однако способы донесения информации отличаются, что придает контенту самобытность.

Например, в "Апексе" основной упор в визуализации контента делают на подачу через медицинский персонал. Фотографии врачей можно встретить во всей дизайн-упаковке аккаунта: от обложки группы до постов. Особое внимание уделяют клипам – одному из самых вовлекающих форматов.

"Апекс" / Фото: скриншот сраницы клиники "ВКонтакте"

"Апекс" / Фото: скриншот сраницы клиники "ВКонтакте"

В то же время аккаунт стоматологии "Улыбка" знакомит со своей командой в менее открытой форме. Общий визуальный ряд в их случае сильнее обязывает сохранение определенной цветовой палитры или паттернов. Тем не менее содержание раскрывает личный бренд врачей в полном объеме.

"Улыбка" / Фото: скриншот страницы клиники "ВКонтакте"

"Вы можете по-разному презентовать персонал, причем играя не только с визуальной стороной, но и наполнением. Так, врачи могут вести экспертные рубрики, при этом параллельно сниматься в юмористических роликах или давать жизненные советы на смежные темы", – отмечает руководитель smm*-направления Digital-агентство Zavod Анастасия Брагина.

По ее мнению, это поможет выстроить с аудиторией более лояльные отношения, ведь пользователям хочется видеть не просто "белый халат", а реального человека за ним. В таком случае им проще доверить себя и свое здоровье.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1

WhatsApp: +7-983-173-99-48

Сайт * Korol Media ("Король Медиа"); Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); smm ("ЭсЭмЭм")

** WhatsApp ("Вотсап"), принадлежит Meta ("Мета"), признанной экстремистской и заблокированной в России

Фото: freepik.com

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама