А также порадовали их родителей, анонсировав выгодную акцию

05 июня 2023, 09:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpfEjf5H

Фирменные медведи ГК "Алгоритм" / Фото предоставлено компанией

1 июня в барнаульском парке "Лесная сказка" прошло большое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Юные гости парка вместе с родителями пели песни и танцевали с аниматорами, играли в дартс и большую дженгу, ели мороженое, сладкую вату и попкорн.

Поздравить жителей Барнаула пришли представители группы компаний "Алгоритм" с фирменными персонажами: белого и апельсинового мишки. Присутствию таких гостей были рады все дети, которые активно с ними фотографировались.





















Поздравление барнаульцев / Фото: ГК "Алгоритм"

Для родителей компания также подготовила новости, которые однозначно подняли им настроение: помимо напоминания о своих ключевых проектах – ЖК "Современник" и ЖК "Колумб", "Алгоритм" анонсировал специальное предложение по снижению ипотечной ставки при покупке квартир в первом, третьем и четвёртом корпусах ЖК "Колумб".

Данная ставка будет действовать в течение всего срока ипотеки, но время проведения самой акции ограничено: до 31 июля 2023 года.

Узнать все подробности и условия акции можно в офисах ГК "Алгоритм" и по телефону +7 (3852) 72-00-82. Банк-партнёр ПАО "Сбербанк"

ООО "СЗ ДСК"

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