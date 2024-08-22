Белый. Синий. Красный. Более ста человек прошли с флагом России по улицам Барнаула

Это было шествие в честь Дня Государственного флага страны

22 августа 2024, 17:00, ИА Амител

Огромный триколор / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

22 августа в Барнауле состоялось торжественное шествие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие организовали алтайское реготделение партии "Единая Россия" и активисты "Молодой Гвардии Единой России".

Более ста человек, прошли по улицам Мало-Тобольской, проспекту Ленина и набережной Оби, неся 50-метровый флаг России, рассказал руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких. Среди них были партийцы, волонтеры Победы и регионального штаба акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, юнармейцы, депутаты барнаульской городской Думы, молодые парламентарии и просто неравнодушные горожане.

Шествие. Огромный триколор / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Триколор – это не просто полотнище, это символ истории, культуры, идентичности. Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Анищенко напомнила о значении каждого цвета флага.

"Триколор появился в нашей стране более 350 лет назад. Белый – символ чистоты и мира, синий – верности и постоянства, а красный – энергии и силы. Для нас это символ единства страны и всех ее жителей", – говорит Виктория Анищенко.

Подобные акции, направленные на патриотическое воспитание и укрепление гражданской идентичности, проводят в Барнауле регулярно. Так, 12 июня, в День России, активисты "Единой России" и молодежных движений развернули 50-метровый флаг России на набережной города.

День Государственного флага Российской Федерации отмечают ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году принят закон "О Государственном флаге Российской Федерации".