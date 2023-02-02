Беременную сибирячку выгнали из роддома с болями в животе
Женщине сказали самостоятельно ночью добираться из Новосибирска в Искитим
02 февраля 2023, 16:36, ИА Амител
В Новосибирской области женщину не приняли в роддоме региональной больницы, куда она поступила с болями в животе, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала мать беременной 30-летней жительницы Искитима, её дочь выдворили из коридора больницы в холодный тамбур.
"30 января моя дочь, у которой идёт 40-я неделя беременности, почувствовала боли в животе, решила, что начались роды, вызвала скорую. Сначала её увезли в СО РАН. Так как у моей дочери бронхиальная астма третьей степени, оттуда её по скорой направили в роддом Новосибирской областной больницы", – отметила мать сибирячки.
Сама беременная уточнила изданию, что врач сослался на отсутствие направления именно в областную больницу. По её словам, она спросила у медика, как ей сейчас ночью добираться в Искитим, но тот отправил её в коридор, а оттуда охранник выпроводил в холодный тамбур.
"Дочь на сносях с астмой стояла полтора часа в холодном тамбуре больницы", – возмутилась мать беременной, уточнив, что 1 февраля женщину планово положили на роды в Академгородке.
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