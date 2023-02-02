Беременную сибирячку выгнали из роддома с болями в животе

Женщине сказали самостоятельно ночью добираться из Новосибирска в Искитим

02 февраля 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирской области женщину не приняли в роддоме региональной больницы, куда она поступила с болями в животе, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала мать беременной 30-летней жительницы Искитима, её дочь выдворили из коридора больницы в холодный тамбур.

"30 января моя дочь, у которой идёт 40-я неделя беременности, почувствовала боли в животе, решила, что начались роды, вызвала скорую. Сначала её увезли в СО РАН. Так как у моей дочери бронхиальная астма третьей степени, оттуда её по скорой направили в роддом Новосибирской областной больницы", – отметила мать сибирячки.

Сама беременная уточнила изданию, что врач сослался на отсутствие направления именно в областную больницу. По её словам, она спросила у медика, как ей сейчас ночью добираться в Искитим, но тот отправил её в коридор, а оттуда охранник выпроводил в холодный тамбур.