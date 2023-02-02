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Беременную сибирячку выгнали из роддома с болями в животе

Женщине сказали самостоятельно ночью добираться из Новосибирска в Искитим

02 февраля 2023, 16:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Новосибирской области женщину не приняли в роддоме региональной больницы, куда она поступила с болями в животе, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала мать беременной 30-летней жительницы Искитима, её дочь выдворили из коридора больницы в холодный тамбур.

"30 января моя дочь, у которой идёт 40-я неделя беременности, почувствовала боли в животе, решила, что начались роды, вызвала скорую. Сначала её увезли в СО РАН. Так как у моей дочери бронхиальная астма третьей степени, оттуда её по скорой направили в роддом Новосибирской областной больницы", – отметила мать сибирячки.

Сама беременная уточнила изданию, что врач сослался на отсутствие направления именно в областную больницу. По её словам, она спросила у медика, как ей сейчас ночью добираться в Искитим, но тот отправил её в коридор, а оттуда охранник выпроводил в холодный тамбур.

"Дочь на сносях с астмой стояла полтора часа в холодном тамбуре больницы", – возмутилась мать беременной, уточнив, что 1 февраля женщину планово положили на роды в Академгородке.

 

Комментарии 10

  • очередные вопли яжмамок в квадрате. Ну почему Вы не отстаиваете свои права в момент из нарушения??? почему машете палками после? Вы думаете в скорой дураки и решили довести просто до ближайшего род дома - что бы ее выгнали? Пишите правду.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Роддом что рожать. Болит живот иди в больницу. Все просто и логично.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Роддом что рожать. Болит живот иди в больницу. Все просто и логично.////Зачем тогда скорая привезла в роддом? Бездумный подбор кадров?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ну в скорой тоже адекватные люди, видят беременную с болями в животе везут в роддом. Система сработала. Просто она вот такая
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо врачам!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Болит живот иди в больницу." --- Гость, для этого скорую и вызвали, чтобы МЕДИКИ приняли решение, куда с подобной проблемой везти больного. Что они ее привезли в роддом, а не в больницу? Или она им должна была приказы отдавать, куда ее везти?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "очередные вопли яжмамок в квадрате. " --- Гость, мать твоя яжемамка, мозга забыла тебе вставить.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "Болит живот иди в больницу. Все просто и логично." -- Гость, вы мужик, похоже, раз такие глупости пишете. При беременности боли в животе могут возникать при повышенном тонусе матки. Так что повезли в роддом, тем более что у женщины на таком сроке роды могли вот-вот начаться.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, для этого скорую и вызвали, чтобы МЕДИКИ приняли решение - Неет, скорой сказали: Рожаем!!! "моя дочь,... почувствовала боли в животе, решила, что начались роды, вызвала скорую". Не надо на фельдшера перекладывать!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • По-моему, большинство комментаторов все знающие мужики.Даже как и когда рожать знают.
    03 февраля, Гость   Ответить
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