Бережливые инструменты нацпроекта помогли алтайской компании расширить производство

Производитель замороженных полуфабрикатов ООО "Мороз" повысил производительность труда и совершенствует новый цех

09 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Производственный цех. Технолог / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Алтайская компания "Мороз" применяет знания, полученные в ходе участия в национальном проекте "Производительность труда", и тиражирует опыт для оптимизации работы нового цеха заморозки. Его строительство начали в конце 2023 года. В цехе площадью 1500 квадратных метров установят современное оборудование для обработки муки и быстрого замораживания полуфабрикатов с использованием морозильной шоковой камеры.

Компания "Мороз" впервые применила принципы бережливого производства на линии пельменей ручной лепки еще в 2020 году. Это позволило повысить производительность труда на одного сотрудника. А оптимизацию участка по производству замороженной готовой продукции провели в прошлом году.

"Мы запустили этот участок только в 2023 году, все процессы и технологии были для нас новыми. После проведенного анализа и применения инструментов бережливого производства удалось добиться повышения производительности на 84 %", – прокомментировал директор по производству Вячеслав Кайгородов.В прошлом году благодаря инструментам национального проекта по повышению производительности труда компания успешно выпустила все планируемые новинки. Среди них – расширение ассортимента торговой марки "Большая кастрюля".

ООО "Мороз" – один из ведущих производителей замороженных продуктов, ягод, грибов и овощей на территории Сибири – стало участником пятой волны национального проекта "Производительность труда" под федеральным управлением в 2020 году.

Напомним, представители еще двух алтайских компаний – ООО "Алтайская упаковка" и ООО "Русская кожа Алтай" – научились использовать методы бережливого производства для оптимизации и совершенствования производственных процессов.

Предприятия также являются участниками национального проекта. Они провели анализ текущего состояния производства, определили существующие проблемы, разработали и внедрили усовершенствования, что помогло им достичь намеченных целей.

Участники также отметили, что программа фабрики процессов была очень информативной, с четкой и понятной структурой.

Они отметили комфортную атмосферу во время занятий и большой объем полезных знаний, которыми с ними поделились тренеры. Специалисты группы узнали о новых инструментах и методах управления производством.