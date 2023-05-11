Берёзосок. Как 11 мая обрести здоровье и почему нельзя стричь ногти детям?
Берёзосок связан с множеством интересных запретов и примет
11 мая 2023, 06:28, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Народный праздник Берёзосок отмечают в России 11 мая. Он посвящён лекарственному напитку, который собирают с деревьев… С берёз, конечно же.
Как на Берёзосок обрести удачу на весь год и что категорически нельзя делать – читайте на amic.ru.
Что обязательно нужно сделать на Берёзосок?
В праздник нужно обязательно выпить немного берёзового сока. Считается, что это поможет не только укрепить здоровье, но и обрести удачу.
Что запрещено делать на Берёзосок?
На Берёзосок 11 мая нельзя:
- злоупотреблять берёзовым соком. Иначе, были уверены наши предки, можно в скором времени заболеть;
- делать стрижку и маникюр малышам. Это – тоже к проблемам со здоровьем, считали славяне;
- надевать серьги и любые другие украшения в уши. Славяне были убеждены, что в противном случае слух пропадёт.
Народные приметы 11 мая
- Бабочки проснулись 11 мая – к плохой погоде.
- Берёза даёт много сока – значит, лето будет дождливым.
- Одуванчики зацвели поздно – лето, наоборот, будет сухим.
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