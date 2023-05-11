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Берёзосок. Как 11 мая обрести здоровье и почему нельзя стричь ногти детям?

Берёзосок связан с множеством интересных запретов и примет

11 мая 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Народный праздник Берёзосок отмечают в России 11 мая. Он посвящён лекарственному напитку, который собирают с деревьев… С берёз, конечно же.

Как на Берёзосок обрести удачу на весь год и что категорически нельзя делать – читайте на amic.ru.

Что обязательно нужно сделать на Берёзосок?

В праздник нужно обязательно выпить немного берёзового сока. Считается, что это поможет не только укрепить здоровье, но и обрести удачу.

Что запрещено делать на Берёзосок?

На Берёзосок 11 мая нельзя:

  • злоупотреблять берёзовым соком. Иначе, были уверены наши предки, можно в скором времени заболеть;
  • делать стрижку и маникюр малышам. Это – тоже к проблемам со здоровьем, считали славяне;
  • надевать серьги и любые другие украшения в уши. Славяне были убеждены, что в противном случае слух пропадёт.

Народные приметы 11 мая

  • Бабочки проснулись 11 мая – к плохой погоде.
  • Берёза даёт много сока – значит, лето будет дождливым.
  • Одуванчики зацвели поздно – лето, наоборот, будет сухим.
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Чем полезен березовый сок и как правильно его собирать?

Как собирать, как пить и как хранить березовый сок – советы на amic.ru
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