Берёзосок связан с множеством интересных запретов и примет

11 мая 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Народный праздник Берёзосок отмечают в России 11 мая. Он посвящён лекарственному напитку, который собирают с деревьев… С берёз, конечно же.

Как на Берёзосок обрести удачу на весь год и что категорически нельзя делать – читайте на amic.ru.

Что обязательно нужно сделать на Берёзосок?

В праздник нужно обязательно выпить немного берёзового сока. Считается, что это поможет не только укрепить здоровье, но и обрести удачу.

Что запрещено делать на Берёзосок?

На Берёзосок 11 мая нельзя:

злоупотреблять берёзовым соком. Иначе, были уверены наши предки, можно в скором времени заболеть;

делать стрижку и маникюр малышам. Это – тоже к проблемам со здоровьем, считали славяне;

надевать серьги и любые другие украшения в уши. Славяне были убеждены, что в противном случае слух пропадёт.

Народные приметы 11 мая