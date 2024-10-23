Беседы о вреде квадробинга начали проводить в российских школах
На одном из занятий детям заявили, что это увлечение опасно для здоровья
23 октября 2024, 15:20, ИА Амител
Школьный класс / Фото: pxhere.com/ru/photo/1373591
В российских школах начали проводить беседы о вреде квадробинга. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".
Разговоры со школьниками ведут педагоги, приглашенные эксперты и инспекторы по делам несовершеннолетних.
"Учащимся выдают тематические брошюры, показывают презентации и предлагают ответить на вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм для животных?" – отмечается в сообщении.
На одном из занятий детям сказали, что это хобби опасно и может привести к проблемам со здоровьем.Битый инжект
15:23:07 23-10-2024
Что чем больше вы муссируете эту тему в СМИ, тем больше у нее последователей, типа, это можно, это хайп, это обсуждается на каждом шагу... Значит я могу засветиться и получить свою долю внимания.
15:25:08 23-10-2024
Опасным это хобби стало тогда, когда его объявили опасным.
15:36:22 23-10-2024
кто то их в живую в барнауле видел вообще? квадроберов этих, проблема высосана из пальца
15:40:56 23-10-2024
СМИ отлично пиарит эту тему.
16:23:36 23-10-2024
Гость (15:40:56 23-10-2024) СМИ отлично пиарит эту тему.... Уже залаять хочется, как надоела эта тема ежедневно!
16:57:44 23-10-2024
Мда... приглашённые эксперты... Это кто интересно? Психологи что ли? Вот реально только в СМИ и вижу сообщения о роберах этих, да в школе учителя говорят. Сами тем самым подогревая тему.
17:15:03 23-10-2024
Тех кого не удается заманить в лгбтику, сначала привлекают быть кошечкой или собачкой... а потом предлагают подумать, а вообще ты мальчик или девочка!!! и т.д., и т.п...
17:21:33 23-10-2024
Гость (17:15:03 23-10-2024) Тех кого не удается заманить в лгбтику, сначала привлекают б...
Ты не в себе...
23:57:17 23-10-2024
Гость (17:21:33 23-10-2024) Ты не в себе...... Вы даже не представляете как вами манипулируют...!?
06:13:53 24-10-2024
Гость (23:57:17 23-10-2024) Вы даже не представляете как вами манипулируют...!?...
Ты даже не представляешь, какие у тебя психические расстройства. А мной не манипулируют, если что.
18:26:40 23-10-2024
Гость (17:15:03 23-10-2024) Тех кого не удается заманить в лгбтику, сначала привлекают б... ты меня не отвлечешь, хитрец ты этакий - че там с ценами у нас, с зарплатами, с инфляцией, к зиме жкх готово?