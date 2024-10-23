Беседы о вреде квадробинга начали проводить в российских школах

На одном из занятий детям заявили, что это увлечение опасно для здоровья

23 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Школьный класс / Фото: pxhere.com/ru/photo/1373591

В российских школах начали проводить беседы о вреде квадробинга. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Разговоры со школьниками ведут педагоги, приглашенные эксперты и инспекторы по делам несовершеннолетних.

"Учащимся выдают тематические брошюры, показывают презентации и предлагают ответить на вопросы: "Что такое квадробинг?", "Опасен ли он?" и "Почему нельзя есть корм для животных?" – отмечается в сообщении.

На одном из занятий детям сказали, что это хобби опасно и может привести к проблемам со здоровьем.

Битый инжект