"Бесконечная коробка добра". Фонд "Мой Алтай" запустил акцию помощи нуждающимся детям
Юным жителям Алтайского края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарят канцтовары
18 апреля 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ1eHwW
С 18 апреля 2025 года по всей России начнется "Весенняя Неделя Добра" – масштабная инициатива, объединяющая тысячи добрых дел. Благотворительный фонд "Мой Алтай" не остался в стороне и объявил о запуске новой краевой акции – "Бесконечная коробка добра".
Что за акция?
Основная цель – помочь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечить их школьными принадлежностями и дать возможность учиться наравне со сверстниками.
Формат предполагает ежемесячный закуп и передачу канцтоваров в школы Алтайского края. Команда фонда также будет публиковать промежуточные отчеты, чтобы каждый, кто откликнулся, мог увидеть, как его участие помогает конкретным детям.
Сегодня помощь уже получили 11 школ Первомайского района: Акуловская, Б-Ключевская, Боровихинская, Журавлихинская, Зудиловская, Логовская, Первомайская, Северная, Сорочелоговская, Правдинская и Фирсовская.
Как присоединиться?
Стать частью "Бесконечной коробки добра" просто:
- отсканируйте QR*-код фонда "Мой Алтай" в мобильном приложении своего банка;
- укажите удобную для вас сумму;
- в назначении платежа напишите "На уставную деятельность фонда".
Каждое пожертвование – шаг к тому, чтобы как можно больше детей в Алтайском крае получили равные возможности для обучения и чувствовали поддержку в трудное время.
Добро не знает каникул – пусть коробка помощи действительно станет бесконечной.
ОПБФ "Мой Алтай", ИНН 2221260508
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