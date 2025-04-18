"Бесконечная коробка добра". Фонд "Мой Алтай" запустил акцию помощи нуждающимся детям

Юным жителям Алтайского края, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарят канцтовары

18 апреля 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ1eHwW

"Бесконечная коробка добра" / Фото: Фонд "Мой Алтай"

С 18 апреля 2025 года по всей России начнется "Весенняя Неделя Добра" – масштабная инициатива, объединяющая тысячи добрых дел. Благотворительный фонд "Мой Алтай" не остался в стороне и объявил о запуске новой краевой акции – "Бесконечная коробка добра".

Что за акция?

Основная цель – помочь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечить их школьными принадлежностями и дать возможность учиться наравне со сверстниками.

Формат предполагает ежемесячный закуп и передачу канцтоваров в школы Алтайского края. Команда фонда также будет публиковать промежуточные отчеты, чтобы каждый, кто откликнулся, мог увидеть, как его участие помогает конкретным детям.

Сегодня помощь уже получили 11 школ Первомайского района: Акуловская, Б-Ключевская, Боровихинская, Журавлихинская, Зудиловская, Логовская, Первомайская, Северная, Сорочелоговская, Правдинская и Фирсовская.

Как присоединиться?

Стать частью "Бесконечной коробки добра" просто:

отсканируйте QR*-код фонда "Мой Алтай" в мобильном приложении своего банка;

укажите удобную для вас сумму;

в назначении платежа напишите "На уставную деятельность фонда".

Каждое пожертвование – шаг к тому, чтобы как можно больше детей в Алтайском крае получили равные возможности для обучения и чувствовали поддержку в трудное время.

Добро не знает каникул – пусть коробка помощи действительно станет бесконечной.

ОПБФ "Мой Алтай", ИНН 2221260508

*QR ("КуАр")

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