Беспилотник атаковал здание вокзала в Курске

По словам главы Курской области Старовойта, ранения получили 5 человек

20 августа 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Курской области Роман Старовойт.

"По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар", — написал он.

Ранения получили пять человек, которые находились неподалеку от места атаки. На месте находятся все оперативные службы. Информация о происшествие уточняется.