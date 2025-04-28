Беспилотники помогут алтайским фермерам сэкономить до 30% затрат на обработку полей

Например, благодаря высокопроизводительным дронам можно сразу уничтожать саранчу, которая поедает целые поля

28 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Аэросъемка, пожаротушение, дезинсекция, доставка грузов – эти и другие таланты продемонстрировали беспилотники на авиасалоне "АлтайАгроБАС-2025". Показательные полеты техники провели на аэродроме "Стрижи". Год от года алтайские аграрии уделяют все больше внимания этим помощникам, а у компаний, предоставляющих услуги дронов, уже расписан сельскохозяйственный сезон.

Как объяснил гендиректор компании "Хизара", сотрудник Алтайского аграрного университета Алексей Ковалев в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул – малая беспилотная авиация не только функциональна, но и позволяет сэкономить деньги.

"За счет дронов можно снизить затраты на химикаты и топливо до 20−30%. Когда воду везем для опрыскивателей в поле, то тратим человеческий ресурс – платим зарплаты, амортизацию техники, топливо. Для посевов идет повышение урожайности от 5 до 15%", – рассказал Ковалев.

Например, благодаря высокопроизводительным дронам можно сразу уничтожать саранчу, которая поедает целые поля, и вносить химикаты в ее очаг.

"В расчете на тысячу гектаров сельхозпроизводители на этой площади могут сэкономить до 1,5 и даже до 2 миллионов рублей в год. А по подсчетам Министерства сельского хозяйства Алтайского края, уже первый год внедрения дронов может увеличить доходность хозяйства на 10−20%", – добавил эксперт.

По словам Ковалева, "дронщиков" на Алтае с каждым годом становится больше. Познакомить алтайских фермеров с возможностями современной техники и призвано мероприятие "АлтайАгроБАС". Свои наработки продемонстрировали десять компаний – производителей беспилотников из разных регионов страны.