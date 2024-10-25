Беспилотники, продукты и музеи. Чем важно для Алтайского края соглашение с Сахалином?

Соглашение о сотрудничестве Сахалина и Алтайского края было впервые подписано 20 лет назад

25 октября 2024, 16:20, ИА Амител

Визит делегации Алтайского края на Сахалин/ Фото: altairegion22.ru

Очень продуктивным стал визит на Сахалин для делегации Алтайского края в октябре 2024 года. Подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие годы, а ряд предприятий заключили крупные контракты. Подробнее о том, зачем ездили на Сахалин чиновники и бизнесмены от Алтайского края и к чему это должно привести – в материале amic.ru.

Как соглашение помогает регионам сотрудничать?

Алтайский край и Сахалинская область сотрудничают уже 20 лет. Первое соглашение было подписано еще в 2014 году. На тот момент главной его целью было помочь предприятиям территорий установить контакты без посредников. И это удалось. Но после какое-то время был перерыв в сотрудничестве, теперь же ситуация снова налаживается. И как итог – новое соглашение, а вместе с ним и официальный визит делегации Алтайского края в Сахалинскую область.

"Товарооборот между нашими регионами растет, расширяется и круг участников торговли. В июле 2024 года мы заочно подписали новое соглашение. В новых внешнеэкономических условиях особое значение стала играть возможность импортозамещения и снижения зависимости от поставок товаров, оборудования, электроники. У нас есть потенциал совместной работы в этом направлении. Будем его активизировать", – сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

В новом соглашении, помимо экономических задач, решено усилить взаимодействие в сфере культуры, спорта, патриотического воспитания, цифрового развития. "Больше сделан акцент на взаимодействие в сфере культурной, молодежной политики, в социальной сфере. У нас будут культурные обмены. Будем вместе решать вопросы патриотического воспитания, обмениваться молодежными делегациями", – отметил министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский / Фото: altairegion22.ru

Будет расширено и сотрудничество в промышленной сфере между регионами.

"Алтайский край для нас важный партнер – поставщик пищевой продукции и продукции машиностроения. Вопрос импортозамещения оборудования также один из важнейших в повестке дня. Алтайские машиностроители выпускают оборудование в энергетической сфере, оно нам необходимо, чтобы развивать жилищно-коммунальное хозяйство. Наша задача, чтобы предприятия, предприниматели региона наладили добрые взаимовыгодные отношения", – подчеркнул Алексей Успенский.

Чтобы выполнить эту задачу, для предприятий двух регионов организовывали круглые столы, переговоры и экскурсии на производства. Всего за время визита представители Алтая встретились с представителями более двадцати компаний. Со многими удалось договориться о плотном взаимодействии.

Сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Алтайский край уже поставляет на Сахалин продовольственные товары: растительное и сливочное масла, сыр, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, лимонады, а также зерно, муку и кормосмеси для сельскохозяйственных животных и птиц, сообщил Александр Лукьянов.

Качество алтайской продукции, а также добросовестное отношение поставщиков вызывает на Сахалине большое уважение, отметила министр сельского хозяйств и торговли области Инна Павленко.

"Сахалинская область – островной регион, и вопрос продовольственной безопасности звучит очень остро. Алтайский край стал для нас находкой. Алтайская продукция занимает более 50% полок в наших ведущих магазинах. Мука, крупы, мед, безалкогольные напитки, бытовая химия – вся продукция очень высокого качества с отличной репутацией. Новый импульс нам придал 2022 год, который ознаменовался беспрецедентным числом введенных санкций. Поставщики, с которыми сахалинские предприниматели работали десятилетиями – японские и корейские, ушли с нашего рынка. У наших ретейлеров был шок. В этот же год к нам приехала представительная алтайская делегация. Алтайские предприниматели стали для нас палочкой-выручалочкой по многим направлениям", – рассказал замминистра экономического развития области Алексей Бутуханов.

Сахалинские компании проявили большой интерес к продукции, которую алтайские предприятия привезли с собой для дегустации. В первую очередь это сыры, масла и мед.

По итогам поездки представители всех алтайских предприятий – участников делегации нашли реальных партнеров и смогут выйти на местный рынок, сообщил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. "Это положительный пример для других наших компаний, которые хотят сделать качественный шаг вперед", – отметил он, подчеркнув, что правительство Алтайского края содействует расширению рынка сбыта производимой в регионе продукции.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Особую благодарность Алтайскому краю выразила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко за поставку комбикормов и заквасок.

"В Сахалинской области животноводство развивается динамично, объем поставляемых кормов с каждым годом растет. В рамках государственной задачи по импортозамещению с 2014 года мы, участники этого процесса, рады также, что наши молокоперерабатывающие предприятия работают с Алтайским краем по поставкам заквасок для производства наших молочных продуктов. Мы работаем, получаем упаковочные материалы, что тоже очень важное для нас направление", – отметила она. И эту работу планируют расширить.

Так, сахалинские фермеры хотели бы приобретать на Алтае семена овощных, кормовых культур, картофеля. Животноводы Сахалина ищут возможности приобретения племенного скота для обновления мясного и молочного стада, а также продукции переработки сахарной свеклы – мелассы и жома для улучшения рациона сельхозживотных.

Вызвал интерес сахалинских аграриев и ассортимент сельхозтехники, которую производят в Алтайском крае. В том числе техника для удобрения почвы, почвообработки, сушки зерна.

"Поставка сельскохозяйственной техники и запасных частей сервисного обслуживания является перспективным для нас направлением", – подчеркнула Инна Павленко.

Заседание по реализации соглашения между правительством Алтайского края и правительством Сахалинской области о сотрудничестве / Фото altairegion22.ru

Сотрудничество в сфере цифрового развития

Алтай и Сахалин намерены сотрудничать в области профилактики кибермошенничества, разработок программ управления беспилотными летательными аппаратами, современных программ государственного и муниципального управления, в том числе с помощью возможностей искусственного интеллекта.

Также стороны обсудили возможность совместного производства дронов и посетили с экскурсией ИТ-парк, где представлены образцы, выпущенные на Сахалине.

Гендиректор "Сибприбормаша" Сергей Михайлов сообщил о готовности заняться выпуском тяжелых сельскохозяйственных дронов в кооперации с ТД "Восток" (сахалинское предприятие, выпускающее электронные компоненты и программное обеспечение для БПЛА).

"Провели мониторинг предприятий, которые занимаются этой темой, и были удивлены, насколько цифровизация развита в Сахалинской области. Производит впечатление и Минцифры Сахалинской области, и уровень ребят, которые занимаются технологиями. Мы уже поговорили, сделали наметки. Я думаю, что мы выработаем общие технические решения и выдадим совместный продукт. Здесь очень серьезные компетенции с точки зрения программного обеспечения, импортозамещения электрокомпонентной базы, плюс опыт по оснащению, изготовлению корпусов. Мы же будем участвовать своим сырьем и мощностями, то есть заниматься материальным воплощением", – рассказал Сергей Михайлов.

"Сахалинские коллеги заинтересованы в том, чтобы наши IT-компании выходили на разработку программного обеспечения для задач, которые актуальны на сахалинской земле. Своих программистов им не хватает, чтобы решить все задачи, они привлекают их и в рамках такого сотрудничества. Для тех задач, которые сейчас возникают в сфере городского хозяйства, сельского хозяйства, государственного управления, коллаборация является максимально эффективным механизмом", – рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Сотрудничество в сфере промышленности

Алтайские промышленники побывали в Сахалинском нефтегазовом индустриальном парке и изучили возможности Сахалинского агропромышленного парка.

Барнаульский завод винтовых свай заключил три соглашения о сотрудничестве в Сахалинской области – с компаниями "Айлэнд Дженерал Сервисес", "СИМАС-групп" и торговым домом "Зодчий".

"Решили расширить зону присутствия на рынке Сахалинской области. Первая поставка для "Зодчего" будет в феврале – два сорокафутовых контейнера. Это сваи стоимостью за штуку от 1800 рублей (для туристических объектов и индивидуального жилищного строительства) до 140 тысяч рублей (для нефтедобывающих компаний). Предварительные переговоры мы вели через Министерство промышленности и энергетики Алтайского края и Алтайскую торгово-промышленную палату", – рассказал директор по развитию Барнаульского завода винтовых свай Денис Казанцев.

Представители ТД "Комплекс АГРО", производителя сельхозтехники, также во время визита на Сахалин смогли найти несколько потенциальных партнеров, заинтересованных в поставках оборудования для удобрения почвы, обработки и хранения зерна. "Договорились, что нам сбросят техническое задание. А мы сформируем и направим коммерческое предложение", – рассказал гендиректор ТД "Комплекс АГРО" Дмитрий Беляев.

Отметим, что в настоящий момент из Алтайского края на Сахалин отправляют в основном энергетическое и котельное оборудование, шины и спецтехнику.

Сотрудничество в сфере культуры

В рамках визита на Сахалин был подписан договор о научно-практическом сотрудничестве между Алтайским государственным краеведческим музеем и Сахалинским областным краеведческим музеем.

Теперь музеи будут организовывать совместные выставки, проводить совместные научные конференции и круглые столы.

"Один из старейших музеев Сибири и старейший музей Сахалина объединились в порыве создать хороший культурный продукт. Это будут и выставки, и обменные проекты, и просветительские программы. Алтайский край нам уже везет выставку, сейчас мы в деталях определяемся, какая она будет. Мы также будем готовить свой проект – это непростой процесс, поскольку мы должны понимать возможности алтайского музея. Но весной 2025 года мы уже точно будем открывать выставку", – рассказал директор сахалинского музея Юрий Алин.

Заседание по реализации соглашения между правительством Алтайского края и правительством Сахалинской области о сотрудничестве / Фото: altairegion22.ru

В планах регионов – сотрудничество по обмену театральными проектами, рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"На 2025 год все регионы свои заявки уже направили, но на 2026 год вполне можно рассмотреть обменные гастроли. Очень интересен Сахалинский театр кукол, у которого есть спектакли, получившие "Золотую маску", и театральный "Чехов-центр", – отметила она. Театры двух регионов могут участвовать в театральных фестивалях, которые проходят и в Алтайском крае, и в Сахалинской области. Обсуждаются также обменные гастроли танцевальных ансамблей.

Кто был в составе делегации Алтайского края?



Представители министерств промышленности и энергетики, сельского хозяйства, цифрового развития и связи, министерств культуры, природных ресурсов и экологии, управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу и НО "Алтайский фонд развития МСП".

А также производители сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и инструментов, бытовой химии, моющих, косметических, парфюмерных средств и продуктов питания.

В числе участников такие компании, как "Комплекс АГРО", "Сибприбормаш", "Рикон", "Млечный путь", "Вэллфуд", "ДИБИЭЙ", ТД "Дягиль", НТЦ "Галэкс", Барнаульский завод винтовых свай, Куяганский маслосырзавод.

Возглавил делегацию Алтайского края заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.