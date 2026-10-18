Беспилотники ВСУ атаковали в Петербурге ЦОД VK и нефтяной терминал
Силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры
18 октября 2026, 10:46, ИА Амител
Центр обработки данных VK, расположенный в Ленинградской области, стал целью атаки беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в результате удара произошло возгорание на Петербургском нефтяном терминале, а в четырех районах Санкт-Петербурга ликвидируют пожары, вызванные налетом.
Пресс-служба VK подтвердила факт атаки на свой дата-центр.
"На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", — цитируется сообщение на официальном сайте компании.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал о пожаре на Петербургском нефтяном терминале, который начался после атаки беспилотников.
Также сообщается о тушении возгораний на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города. Жертв среди населения в результате нападения не зафиксировано.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ходе налета обломки беспилотников упали на жилой многоквартирный дом во Всеволожске и частный дом в районе Кировска.
Кроме того, повреждения линий электропередач обломками БПЛА привели к временным перебоям в электроснабжении. Всего на территории Ленинградской области было сбито 126 беспилотников, операция по отражению атаки продолжается.
В ответ на агрессивные действия, российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые используются украинскими вооруженными формированиями совместно с натовскими специалистами.
Министерство обороны подчеркивает, что при этом применяются ударные БПЛА и высокоточное дальнобойное оружие, способное поражать любые цели на всей территории Украины.
13:12:49 18-10-2026
Сегодня с утра слушаю новости по радио, каждые полчаса (так вышло).
Так вот там ни слова об этом не сказали. Только о том какие объекты поражены ВС РФ. И кому верить? Федеральному СМИ или вам?
09:49:40 19-10-2026
Гость (13:12:49 18-10-2026) Сегодня с утра слушаю новости по радио, каждые полчаса (так ...
Кто-то верит федеральным сми? Ахахаахха
15:48:14 18-10-2026
Это правда. Ночью была массированная атака бпла. Ресурс Фонтанка. ру пишет о 144 сбитых бпла.
22:25:33 18-10-2026
у новостей две задачи - говорить, что все в порядке и и расчеловечивать противника.