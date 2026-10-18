Силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры

18 октября 2026, 10:46, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Центр обработки данных VK, расположенный в Ленинградской области, стал целью атаки беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в результате удара произошло возгорание на Петербургском нефтяном терминале, а в четырех районах Санкт-Петербурга ликвидируют пожары, вызванные налетом.

Пресс-служба VK подтвердила факт атаки на свой дата-центр.

"На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", — цитируется сообщение на официальном сайте компании.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал о пожаре на Петербургском нефтяном терминале, который начался после атаки беспилотников.

Также сообщается о тушении возгораний на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города. Жертв среди населения в результате нападения не зафиксировано.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ходе налета обломки беспилотников упали на жилой многоквартирный дом во Всеволожске и частный дом в районе Кировска.

Кроме того, повреждения линий электропередач обломками БПЛА привели к временным перебоям в электроснабжении. Всего на территории Ленинградской области было сбито 126 беспилотников, операция по отражению атаки продолжается.

В ответ на агрессивные действия, российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые используются украинскими вооруженными формированиями совместно с натовскими специалистами.

Министерство обороны подчеркивает, что при этом применяются ударные БПЛА и высокоточное дальнобойное оружие, способное поражать любые цели на всей территории Украины.