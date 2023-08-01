Беспилотное аэротакси с парашютом "на всякий случай" презентовали в Новосибирске

Сейчас необходимо отработать все технологии, например, на перевозке грузов

01 августа 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" / Вадим Алексеев

В Новосибирске на форуме "Архипелаг 2023", посвященном отрасли беспилотной авиации, представили беспилотное воздушное такси, пишет "КП-Новосибирск".

"Кабина как у вертолета, но штурвала нет. И не будет! Ведь машина – беспилотная. Называется аэротакси. Задаешь маршрут – и вперед", – отмечает издание.

Создатели воздушного такси заверили, что машина надежная. Контролировать полет будет как сама техника, так и живой человек – диспетчер, которому предстоит дистанционно следить за маршрутом.

"На самый крайний случай предусмотрен парашют", – успокоили создатели.

Прежде чем машина начнет работу в качестве такси, необходимо отработать все технологии, например, на перевозке грузов.

"Думаю, в горизонте двух-трех лет мы будем летать с людьми", – указал главный конструктор проекта Hi-fly Павел Корольков.

Ранее сообщили, что беспилотные аэротакси уже через 10 лет будут развозить по воздуху россиян.