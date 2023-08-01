Беспилотное аэротакси с парашютом "на всякий случай" презентовали в Новосибирске
Сейчас необходимо отработать все технологии, например, на перевозке грузов
01 августа 2023, 20:29, ИА Амител
В Новосибирске на форуме "Архипелаг 2023", посвященном отрасли беспилотной авиации, представили беспилотное воздушное такси, пишет "КП-Новосибирск".
"Кабина как у вертолета, но штурвала нет. И не будет! Ведь машина – беспилотная. Называется аэротакси. Задаешь маршрут – и вперед", – отмечает издание.
Создатели воздушного такси заверили, что машина надежная. Контролировать полет будет как сама техника, так и живой человек – диспетчер, которому предстоит дистанционно следить за маршрутом.
"На самый крайний случай предусмотрен парашют", – успокоили создатели.
Прежде чем машина начнет работу в качестве такси, необходимо отработать все технологии, например, на перевозке грузов.
"Думаю, в горизонте двух-трех лет мы будем летать с людьми", – указал главный конструктор проекта Hi-fly Павел Корольков.
Ранее сообщили, что беспилотные аэротакси уже через 10 лет будут развозить по воздуху россиян.
22:23:13 01-08-2023
То есть пасажир десантируется и будет каждый год 2 августа в фонтане мыться. А население, которому на голову эта шняга хряснется погибнет ??
10:09:18 02-08-2023
Гость (22:23:13 01-08-2023) То есть пассажир десантируется и будет каждый год 2 августа в... Пассажир вряд ли целым десантируется. Сразу на пельмени пойдёт.
10:08:26 02-08-2023
Мож чайку?
10:11:16 02-08-2023
В Новосибирске придумали квадрокоптер с кабиной. Вот это да! Нигде такого нет.
12:59:44 02-08-2023
Гость (10:11:16 02-08-2023) В Новосибирске придумали квадрокоптер с кабиной. Вот это да!... У китайцев есть. Посмотрите на ютубе Коршунова. https://www.youtube.com/watch?v=Ss-7BY7u17I&t=480s
10:47:11 02-08-2023
Не.. ну на.. сколько заморочек..! Одень, пристегнись, выучи инструкцию, подпиши страховку и передачу своих данных, не описайся, да и криворукого водилу не поругаешь.