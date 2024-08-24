Беспилотный дирижабль запустят над Новосибирском

Это новый тип дирижаблей, которые могут быстро маневрировать в ограниченном пространстве

24 августа 2024, 16:51, ИА Амител

Дирижабль / Источник фото: unsplash.com

На форуме "Технопром-2024" в Новосибирске представят беспилотный шестиметровый дирижабль, разработанный Институтом теплофизики СО РАН. Аппарат поднимут в воздух и продемонстрируют зрителям его управление.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, в отличие от других аналогов этот аппарат способен подниматься и опускаться вертикально, перемещаться в разные стороны и вращаться благодаря циклороторным двигателям.

Использовать такие воздушные суда можно будет в том числе для доставки посылок. При этом они более экологичные и безопасные в сравнении с дирижаблями столетней давности.

"Во Франции с помощью дирижаблей планируют доставлять грузы, в Германии – использовать для пассажирских перевозок. Такие же планы и наработки есть у нас", – рассказал Васильев изданию "КП-Новосибирск".

Форум "Технопром-2024" пройдет в Экспоцентре с 27 по 30 августа.