Бесплатная елка к Новому году? Участвуй в акции от ТВК "Гранд Арена"
Победителей будет несколько
13 декабря 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KcatM
Сделайте декабрь по-настоящему праздничным с ТВК "Гранд Арена". У барнаульцев есть шанс получить в подарок пушистую лесную красавицу за покупку в торгово-выставочном комплексе. Организаторы уверены, что в каждом доме должна быть своя нарядная елка, чтобы наполнить Новый год атмосферой тепла, радости и уюта.
Как принять участие в акции?
Стать участником розыгрыша просто:
- Перейдите по ссылке и заполните форму, указав все необходимые данные.
- Зарегистрируйте чек от покупки (убедитесь, что фотография чека загрузилась полностью).
Когда и где пройдет розыгрыш?
17 и 19 декабря 2024 года елочки разыграют в официальной группе ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте".
Забрать свой приз можно будет 21 декабря 2024 года. Подробное время выдачи подарков победителям сообщат дополнительно.
Но это еще не все. Вы также можете выиграть елку в прямом эфире радиостанции Русское Радио Барнаул (105,4 FM). Розыгрыши пройдут с 16 по 20 декабря 2024 года. Следите за эфиром и побеждайте.
ТВК "Гранд Арена" делает все, чтобы ваш Новый год был по-настоящему волшебным.
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на странице ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте".
Возрастное ограничение 18+
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