Бесплатная елка к Новому году? Участвуй в акции от ТВК "Гранд Арена"

Победителей будет несколько

13 декабря 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KcatM

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сделайте декабрь по-настоящему праздничным с ТВК "Гранд Арена". У барнаульцев есть шанс получить в подарок пушистую лесную красавицу за покупку в торгово-выставочном комплексе. Организаторы уверены, что в каждом доме должна быть своя нарядная елка, чтобы наполнить Новый год атмосферой тепла, радости и уюта.

Как принять участие в акции?

Стать участником розыгрыша просто:

Перейдите по ссылке и заполните форму , указав все необходимые данные. Зарегистрируйте чек от покупки (убедитесь, что фотография чека загрузилась полностью).

Когда и где пройдет розыгрыш?

17 и 19 декабря 2024 года елочки разыграют в официальной группе ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте" .

Забрать свой приз можно будет 21 декабря 2024 года. Подробное время выдачи подарков победителям сообщат дополнительно.

Но это еще не все. Вы также можете выиграть елку в прямом эфире радиостанции Русское Радио Барнаул (105,4 FM). Розыгрыши пройдут с 16 по 20 декабря 2024 года. Следите за эфиром и побеждайте.

ТВК "Гранд Арена" делает все, чтобы ваш Новый год был по-настоящему волшебным.

Банер предоставлен ТВК "Гранд Арена"

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на странице ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте".

Возрастное ограничение 18+

ООО "Неаполь"

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